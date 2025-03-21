Неочевидные предметы, которые могут навредить кошке

Осторожно — это может убить вашу кошку! Кошки — любопытные и нежные создания, но даже в уютном доме их могут подстерегать опасности. Некоторые вещи, кажущиеся безобидными, могут нанести серьезный вред здоровью питомца. Разбираем неочевидные вещи в доме, которые могут навредить питомцам.

1. Комнатные растения

Многие популярные растения, такие как диффенбахия, филодендрон, лилии и алоэ, токсичны для кошек. Попадание в организм даже небольшого количества может вызвать отравление, рвоту или повреждение почек.

2. Эфирные масла

Аромалампы и диффузоры с эфирными маслами (чайное дерево, эвкалипт, лаванда) опасны для кошек. Их пары могут вызвать проблемы с дыханием, аллергию и даже поражение печени.

3. Бытовая химия

Чистящие средства, стиральные порошки и освежители воздуха содержат химикаты, которые могут вызвать отравление. Храните их в недоступных местах и тщательно смывайте после уборки.

4. Мелкие предметы

Нити, иголки, резинки для волос и другие мелкие вещи привлекают кошек, но при проглатывании могут вызвать непроходимость кишечника. Также убирайте подальше скотч и пакеты. Многие хвостатые любят жевать их.

5. Антифриз

Даже небольшое количество антифриза смертельно опасно для кошек. Следите, чтобы питомец не имел доступа к гаражам или местам хранения автомобильных жидкостей.

6. Пищевые продукты

Шоколад, лук, чеснок, виноград и изюм токсичны для кошек. Даже небольшое количество может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.