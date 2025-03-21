Какие «диагнозы» зоопсихологи ставят собакам чаще всего

Тот факт, что владельцы собак наряжают своих питомцев в красивые комбинезоны и водят их в салоны красоты, уже мало кого удивляет. А вот о том, что животных посещают психологов, пока знают немногие. Кинолог и зоопсихолог Ася Павлова в беседе с изданием WomanHit рассказала, с какими «диагнозами» к ней чаще всего попадают четырехлапые подопечные. Конечно, депрессии и нервные срывы у них случаются не так регулярно, как у людей. И все-таки проблемы есть, и порой они требуют незамедлительного решения на сеансе со специалистом.

Агрессия

Самая частая жалоба собаководов — это агрессивное поведение собаки. Причем, животное может пытаться укусить не только посторонних людей, но и других животных, и даже хозяев. Задача зоопсихолога в данном случае — выяснить, при каких обстоятельствах это обычно случается. Не исключено, что владелец сам провоцирует питомца, оказывая на него давление, вызывая ярость. Даже в игре такие выпады в сторону собаки могут закончиться плачевно для человека. Но бывает, что характер собаки резко меняется из-за проблем со здоровьем. И тогда без комплексного обследования в ветклинике не обойтись.

Тревога расставания

«Бывает, что собака, когда вы уходите на работу, лает или водит в квартире. Или же „уничтожает“ квартиру: грызет мебель, обувь. Тут, соответственно, мы говорим о сепарационной тревоге и работаем с тревожностью. То есть мы учим собаку оставаться дома сначала на 5 минут, потом на 10 минут, потом на 15 минут, потом на 30 минут. А на это время хозяева должны либо сидеть дома, либо нанимать зооняню», — говорит эксперт.

Некоторые особо нетерпеливые владельцы пытаются применять «драконовские» методы вроде обрезания голосовых связок собаки. Но это крайне негуманная и неправильная мера, которая сделает животное неполноценным. Более распространенный способ заставить собаку помалкивать — ошейник «антилай», который бьет током за скулеж и попытку погавкать. Кинолог считает такие приспособления орудием пыток для животного. Мало того, что ему и так страшно оставаться в одиночестве, так еще и разряды тока добавляют стресса.

Непослушание на улице

Иногда даже отличающиеся примерным поведением дома собаки, на улице начинают пускаться во все тяжкие. Подбирают и едят всякие гадости, неистово тянут поводок, не реагируют на привычные команды. В этом случае пытаться приструнить пса самостоятельно не стоит. Скорее всего, он продолжит испытывать вас на прочность, выкидывая новые фокусы. Несколько занятий с зоопсихологом ощутимо скорректируют поведение. Владельцу нужно быть готовым выполнять рекомендации кинолога и после завершения «терапии».

Другие проблемы

Ася Павлова предостерегает людей, которые хотят взять собаку из приюта, о возможных последствиях. Зачастую в квартиру или дом привозят уже взрослое сформированное животное, и сходу поменять его привычки вряд ли получится. Мало того, некоторые так и останутся у питомца до конца жизни.

«Допустим, мы говорим о спасенной собачке, которая жила без людей. Мы ее поместили к человеку, но страх ее не покидает. Впоследствии она может начать доверять ограниченному кругу лиц, которые о ней заботятся, но никогда она не станет той собакой, которую нынешний владелец себе представлял», — говорит эксперт. Она, безусловно, адаптируется к новым условиям, но настороженность и «диковатость» в таком животном уже не искоренить.

Когда помочь невозможно

К сожалению, специалистам иногда приходится сталкиваться с хвостатыми клиентами, которые безнадежны. И речь тут даже не о полном провале в воспитании, а о смертельных и трудноизлечимых заболеваниях, таких как опухоль мозга. Кроме того, невозможно решить и генетические проблемы. Но это скорее исключение из правил. В основном все случаи подвластны коррекции, поэтому откладывать визит к профессионалу не стоит.