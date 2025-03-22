Как понять, что в квартире живет плохая хозяйка

Готовясь к приходу гостей, все обычно наводят красоту в доме. Но даже если посуда и полы вымыты до блеска, опытный взгляд всегда определит, что хозяйка дома – неряха. В этом убеждена работница челябинской службы клининга Татьяна.

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«Плохую хозяйку определить легко. Есть три верных признака. Сначала смотрим, в каком состоянии обувь в прихожей. Если она грязная, коврик у двери пыльный, то чистота в этом доме бывает только перед приходом гостей. Потом обратите внимание на дверные ручки и выключатели света. О них часто забывают и оставляют заляпанными. Ну и третий признак – это зеркало. На нем не должно быть разводов и следов пальцев», – говорит Татьяна.

По словам эксперта, генеральную уборку в квартире можно делать и один раз в выходной. Но в течение недели необходимо поддерживать чистоту, протирать пыль с мебели и пол в прихожей. Не забывать вовремя менять полотенца в ванной и постельное белье.