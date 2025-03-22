Ночные кошачьи забеги: как успокоить питомца и выспаться самому

Молодые кошки часто устраивают ночные скачки по квартире, выражая накопившуюся энергию или протест. Наказывать их бесполезно — лучше помочь выплеснуть активность до сна.

Для начала купите игрушки, чтобы разнообразить досуг питомца. Подойдут бантики, мячики или даже лазерная указка, хотя последняя быстро надоедает. Кошке важно «поймать добычу», поэтому выбирайте игрушки, которые можно схватить и «победить».

Перед сном поиграйте с кошкой 10–15 минут, чтобы она устала. После этого накормите, налейте свежей воды и проверьте лоток. Сытый и довольный питомец с большей вероятностью уснет вместе с вами.

Что касается дверей в спальню, здесь все индивидуально. Некоторые кошки спокойно спят в другой комнате, другие настойчиво требуют доступа. Попробуйте оставить дверь приоткрытой — возможно, это решит проблему.