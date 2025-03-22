Как спасти интерьер от кошачьих когтей и сохранить мир с питомцем

Кошки точат когти о мебель не из вредности, а по природным причинам: для разминки позвоночника, заточки когтей и оставления меток. Чаще всего страдают ковры, мягкая мебель, деревянные поверхности и обои. Чтобы защитить дом, важно приучить питомца к когтеточке, но на время адаптации можно использовать простой спрей.

Для его приготовления наполните бутылку с распылителем на 3/4 водой, добавьте несколько капель эфирного масла апельсина и немного жидкого мыла для закрепления запаха. Тщательно перемешайте и обработайте поверхности, которые любит портить кошка. Этот способ поможет отучить питомца от вредной привычки, сохранив ваш интерьер в целости.

Ранее сообщалось, что если ваш пес облюбовал вашу обувь в качестве игрушки, не спешите ругать его. Это не вредность, а естественное поведение, которое может быть вызвано стрессом, скукой или инстинктом жевания, особенно у щенков.