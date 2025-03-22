Несколько причин, почему собака лает в квартире

Если ваша собака часто лает в квартире, это может вызывать не только неудобства, но и беспокойство. Почему это происходит и как с этим справиться? Давайте разберемся в основных причинах.

Скука или недостаток активности. Собаки, особенно энергичных пород, могут лаять от скуки. Если питомцу не хватает прогулок или игр, он начинает «развлекать» себя лаем. Тревога или страх. Громкие звуки за окном, шум лифта или даже одиночество могут вызывать у собаки тревогу. Лай в этом случае — способ выразить страх. Привлечение внимания. Если собака хочет, чтобы вы с ней поиграли или покормили ее, она может лаять, чтобы привлечь ваше внимание. Территориальное поведение. Собаки часто лают, защищая свою территорию. Например, если они слышат шаги за дверью или видят других животных за окном.