Несколько причин, почему собака лает в квартире

Стены трясутся, и невозможно спать? Разбираем причины лая собаки в квартире
Если ваша собака часто лает в квартире, это может вызывать не только неудобства, но и беспокойство. Почему это происходит и как с этим справиться? Давайте разберемся в основных причинах.
- Скука или недостаток активности. Собаки, особенно энергичных пород, могут лаять от скуки. Если питомцу не хватает прогулок или игр, он начинает «развлекать» себя лаем.
- Тревога или страх. Громкие звуки за окном, шум лифта или даже одиночество могут вызывать у собаки тревогу. Лай в этом случае — способ выразить страх.
- Привлечение внимания. Если собака хочет, чтобы вы с ней поиграли или покормили ее, она может лаять, чтобы привлечь ваше внимание.
- Территориальное поведение. Собаки часто лают, защищая свою территорию. Например, если они слышат шаги за дверью или видят других животных за окном.