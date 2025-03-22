Простые способы вернуть душевой лейке прежний напор

Забилась душевая лейка? Простые способы вернуть ей прежний напор
Струйки воды, разбрызгивающиеся в разные стороны, и забитые отверстия — знакомая проблема? Не спешите менять лейку или ковырять ее острыми предметами. Ее можно легко почистить!
Способ 1: лимонная кислота
Отсоедините лейку и поместите ее в миску с кипятком, добавив 2 ст. л. лимонной кислоты. Оставьте на 15–20 минут, затем промойте водой.
Способ 2: уксусный раствор
Смешайте уксус с водой (1:2), залейте раствор в пакет или в миску с лейкой. Через 24 часа почистите щеткой и промойте.
Способ 3: газировка
Нагрейте колу и залейте ею лейку. Через 2 часа промойте водой.
Также можно использовать лимон с солью: смочите отверстия, посыпьте солью и потрите половинкой лимона. Или воспользуйтесь бытовой химией. Эти простые методы вернут лейке прежний напор!