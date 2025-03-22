Простые способы вернуть душевой лейке прежний напор

Струйки воды, разбрызгивающиеся в разные стороны, и забитые отверстия — знакомая проблема? Не спешите менять лейку или ковырять ее острыми предметами. Ее можно легко почистить!

Способ 1: лимонная кислота

Отсоедините лейку и поместите ее в миску с кипятком, добавив 2 ст. л. лимонной кислоты. Оставьте на 15–20 минут, затем промойте водой.

Способ 2: уксусный раствор

Смешайте уксус с водой (1:2), залейте раствор в пакет или в миску с лейкой. Через 24 часа почистите щеткой и промойте.

Способ 3: газировка

Нагрейте колу и залейте ею лейку. Через 2 часа промойте водой.

Также можно использовать лимон с солью: смочите отверстия, посыпьте солью и потрите половинкой лимона. Или воспользуйтесь бытовой химией. Эти простые методы вернут лейке прежний напор!