Какие полезные растения помогают в борьбе с сорняками?

Многие дачники основную часть времени тратят на борьбу с сорняками. Прополка, мульчирование и даже применение гербицидов — садоводы используют разные методы, однако в природе существуют растения, которые помогают справиться с засильем сорняков на участке. К таким растениям относятся горчица, фацелия и настурция.

Горчица не только придет на помощь в борьбе с сорняками, но и послужит удобрением. Мощные корни этого сидерата не позволят разрастись одуванчикам и пырею. Помимо этого, горчица обогащает почву органическими веществами и азотом, улучшает структуру почвы, борется с проволочником и нематодой, а также увеличивает численность полезных почвенных микроорганизмов. Сеять горчицу можно как весной или осенью, так и в течение всего дачного сезона.

Еще один сидерат, который эффективно противостоит сорнякам, — фацелия. Она выделяет особые вещества, которые угнетают корни сорняков, сообщает портал «БелНовости.

Это растение имеет много других плюсов: фацелия является медоносом и эффектным декоративным растением, отпугивает садовых вредителей (нематоду, саранчу, плодожорку, тлю), оздоравливает почву и предотвращает развитие гнили. Фацелия быстро набирает зеленую массу и весьма неприхотлива к условиям выращивания: она способна переносить жару, засуху, ветер. Кроме того, фацелия сочетается с любыми культурами.

Третий универсальный помощник — настурция. Она покрывает землю зеленым ковром, и под тенью, которую создают ее листья, сорняки быстро погибают. Яркие цветы настурции привлекают опылителей и отпугивают садовых вредителей. Настурция также является сидератом — зеленую массу можно заделывать в почву. Некоторые дачники сажают это растение в приствольных кругах плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Горчицу, фацелию и настурцию можно высадить как по периметру участка, так и в междурядьях. Срезанную зелень можно использовать в качестве мульчи.

Ранее стало известно, как ухаживать за клубникой после зимы. Прежде всего, нужно убрать с грядок остатки мульчи, опавшие листья и сорняки, поскольку там могут находиться вредители. Делать это лучше всего пластиковыми граблями. Затем следует обрезать лишние усы и больные листья и проверить корневую шейку растения. Почву необходимо прорыхлить, после чего хорошо пролить грядку и обработать кустики биопрепаратами от болезней и вредителей. Также можно подкормить клубнику азотными удобрениями.