Как понять, что домашнего питомца придется усыпить

Увы, случаются ситуации, когда эвтаназия — единственный способ прекратить страдания животного. Однако владельцы, как правило, оттягивают этот момент. Ветеринарный врач рассказала, как понять, что питомца уже не спасти и какие болезни — показатель к усыплению.

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Когда принимают решение об эвтаназии питомца

Прежде чем решиться на усыпление, нужно тщательно обследовать больное животное, сказала RuNews24.ru ветеринар клиники «Друг+» Ольга Ветрова.

Она посоветовала сначала получить консультацию даже не у одного, а у нескольких специалистов.

К крайней мере прибегают, если все врачи подтвердят, что: - заболевание неизлечимо; - животное мучают постоянные сильные боли; - качество жизни питомца невозможно улучшить; - шансов на выздоровление нет.

При каких болезнях животное усыпляют

Ветрова перечислила пять основных заболеваний, при которых эвтаназия — единственное гуманное решение:

Запущенная стадия онкологии, когда опухоль невозможно прооперировать и химиотерапия не помогает. Тяжёлые травмы головного и спинного мозга, когда животное утратило базовые функции и не реагирует на лечение. Запущенные стадии сердечной недостаточности, когда сердце не справляется с обеспечением организма кислородом, а лекарства не помогают. Терминальная стадия хронических заболеваний почек, когда из-за отказа почек животное испытывает мучительные боли и не может нормально питаться. Тяжёлые инфекционные заболевания с поражением центральной нервной системы, когда инфекция затрагивает мозг и вызывает необратимые изменения.

В начале января 2025 года эвтаназии подвергли ослика Перри из приюта Barron Park Donkey Project в США. Он знаменит тем, что стал прототипом говорящего Осла из серии мультфильмов «Шрек».