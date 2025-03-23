Эксперты раскрыли секрет для хорошего урожая клубники

Собирать будете ведрами! Секрет для огромного урожая клубники
Хотите, чтобы ваша клубника росла как на дрожжах и радовала обильным урожаем? Делимся секретным рецептом для огромного урожая. Собирать будете ведрами! Предлагаем вам простой, но эффективный рецепт подкормки, которая станет настоящей витаминной бомбой для ваших растений!
Ингредиенты:
- 1 стакан золы (просеянной через сито, чтобы не забить опрыскиватель);
- 2 г марганцовки (раствор должен быть слегка розоватым, чтобы не обжечь листья);
- 2 г борной кислоты (не больше, иначе это может навредить растениям);
- 1 ст. л. йода (обеззараживает почву и защищает от гнили).
Приготовление:
- Золу залейте 1–2 литрами кипятка и оставьте до полного остывания.
- Процедите настой золы, чтобы удалить крупные частицы и не засорить опрыскиватель.
- В ведре воды (10 литров) смешайте процеженный настой золы, марганцовку, борную кислоту и йод. Тщательно перемешайте.
- Опрыскивайте клубнику до полного смачивания листвы.
Почему это работает? Этот раствор насыщает растения микро- и макроэлементами, укрепляет их иммунитет, защищает от вредителей и болезней, а также способствует активному росту и плодоношению.
Когда использовать? Лучшее время для обработки — весна, до начала цветения. Это позволит клубнике впитать все полезные вещества и подготовиться к обильному урожаю.