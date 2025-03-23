Собирать будете ведрами! Секрет для огромного урожая клубники

News.ru

Хотите, чтобы ваша клубника росла как на дрожжах и радовала обильным урожаем? Делимся секретным рецептом для огромного урожая. Собирать будете ведрами! Предлагаем вам простой, но эффективный рецепт подкормки, которая станет настоящей витаминной бомбой для ваших растений!

Эксперты раскрыли секрет для хорошего урожая клубники
© Unsplash

Ингредиенты:

  1. 1 стакан золы (просеянной через сито, чтобы не забить опрыскиватель);
  2. 2 г марганцовки (раствор должен быть слегка розоватым, чтобы не обжечь листья);
  3. 2 г борной кислоты (не больше, иначе это может навредить растениям);
  4. 1 ст. л. йода (обеззараживает почву и защищает от гнили).

Приготовление:

  1. Золу залейте 1–2 литрами кипятка и оставьте до полного остывания.
  2. Процедите настой золы, чтобы удалить крупные частицы и не засорить опрыскиватель.
  3. В ведре воды (10 литров) смешайте процеженный настой золы, марганцовку, борную кислоту и йод. Тщательно перемешайте.
  4. Опрыскивайте клубнику до полного смачивания листвы.

Почему это работает? Этот раствор насыщает растения микро- и макроэлементами, укрепляет их иммунитет, защищает от вредителей и болезней, а также способствует активному росту и плодоношению.

Когда использовать? Лучшее время для обработки — весна, до начала цветения. Это позволит клубнике впитать все полезные вещества и подготовиться к обильному урожаю.