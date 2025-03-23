Эксперты раскрыли секрет для хорошего урожая клубники

Хотите, чтобы ваша клубника росла как на дрожжах и радовала обильным урожаем? Делимся секретным рецептом для огромного урожая. Собирать будете ведрами! Предлагаем вам простой, но эффективный рецепт подкормки, которая станет настоящей витаминной бомбой для ваших растений!

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Ингредиенты:

1 стакан золы (просеянной через сито, чтобы не забить опрыскиватель); 2 г марганцовки (раствор должен быть слегка розоватым, чтобы не обжечь листья); 2 г борной кислоты (не больше, иначе это может навредить растениям); 1 ст. л. йода (обеззараживает почву и защищает от гнили).

Приготовление:

Золу залейте 1–2 литрами кипятка и оставьте до полного остывания. Процедите настой золы, чтобы удалить крупные частицы и не засорить опрыскиватель. В ведре воды (10 литров) смешайте процеженный настой золы, марганцовку, борную кислоту и йод. Тщательно перемешайте. Опрыскивайте клубнику до полного смачивания листвы.

Почему это работает? Этот раствор насыщает растения микро- и макроэлементами, укрепляет их иммунитет, защищает от вредителей и болезней, а также способствует активному росту и плодоношению.

Когда использовать? Лучшее время для обработки — весна, до начала цветения. Это позволит клубнике впитать все полезные вещества и подготовиться к обильному урожаю.