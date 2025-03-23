Специалисты рассказали, какие виды гортензий нельзя обрезать

Обрезка гортензий требует осторожности, особенно это касается пильчатой, дуболистной, покрывальцевой и крупнолистной разновидностей. Если обрежете их ветки по весне — останетесь летом без цветов.

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Эти виды гортензий нельзя обрезать, потому что они закладывают цветочные почки на побегах предыдущего года. Если обрезать их осенью или весной, вы удалите будущие соцветия и останетесь без цветов. Также неудачная обрезка может повредить цветочные почки, что приведет к отсутствию цветения. Вдобавок необходимо помнить, что чрезмерная обрезка ослабляет гортензию, делая ее более уязвимой к болезням и вредителям.

Что делать вместо обрезки:

удаляйте только сухие, поврежденные или больные ветки;

проводите легкую формирующую обрезку после цветения.

Соблюдая эти правила, вы сохраните красоту и здоровье своих гортензий.