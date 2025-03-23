Эти знания могут спасти вашего питомца! Что писать на жетоне собаки?

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Собачий жетон — это не просто украшение, а настоящая защита для вашего друга. Если пес потеряется, эти несколько слов помогут ему вернуться домой. Давайте разберемся, что обязательно должно быть на этом маленьком, но важном аксессуаре.

Для чего нужен собачий жетон
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Главное — имя собаки и ваш номер телефона. Имя сразу привлечет внимание, а номер позволит быстро с вами связаться. Лучше указать два номера, например, ваш и кого-то из близких. Адрес дома тоже полезен, но необязателен — не все готовы его указывать, да и телефон часто решает все быстрее.

Можно добавить пару слов о здоровье питомца, например, «нужны лекарства» или «аллергия на еду». Для пугливых собак фраза «боюсь людей» подскажет нашедшему, как подойти к вашему другу. Только не перегружайте жетон — текст должен быть читаемым.