Чистота без хлопот: как убрать пятна со скатерти за пять минут

Чистота без хлопот: как убрать пятна со скатерти за 5 минут
Скатерть испачкали кофе, вино или жир? Не беда! Справиться с пятнами помогут простые средства, которые есть в каждом доме.
Жирные пятна легко удаляются средством для мытья посуды. Смешайте его с теплой водой (1:2), нанесите на пятно, подождите 15 минут и смойте.
Пятна от кофе или чая исчезнут с помощью раствора уксуса (1 часть уксуса на 2 части воды). Нанесите смесь, подождите несколько минут и промойте холодной водой.
Винные пятна удаляются перекисью водорода. Разведите ее с водой (1:2), обработайте пятно, подождите пару минут и смойте.
Эти простые советы помогут сохранить скатерть в идеальном состоянии без лишних усилий!
Ранее сообщалось, что бывают ситуации, когда нужно срочно привести одежду в порядок, а под рукой нет утюга. Например, он сломался или в доме отключили свет. Но не стоит паниковать — есть простые лайфхаки, которые помогут быстро разгладить вещи.