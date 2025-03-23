Кинолог дал совет, какой рыбой кормить собаку

Включение рыбы в рацион собаки может быть полезным, но требует внимательного подхода. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Основная опасность кроется в употреблении сырой рыбы, которая может стать источником паразитов и содержать мелкие кости, опасные для здоровья питомца. Кроме того, в сырой рыбе содержится вещество триметиламиноксид, которое мешает усвоению железа и может привести к анемии.

Голубев посоветовал подвергать рыбу термической обработке (варить 20-30 минут после закипания) или замораживать на две недели перед подачей. Важно удалять все кости и тщательно обрабатывать рыбу, чтобы избежать травмирования питомца. Крупные ребра лучше измельчать, а мелкую рыбу можно давать целиком, предварительно проверив на наличие острых частей. Следует также удалять черную пленку, жабры и жесткие жаберные крышки.

Рыбная мука также допустима, но содержит меньше витаминов. Лучше отдавать предпочтение морской рыбе, такой как сельдь, горбуша, салака, навага, иваси, мойва, хек, пикша и треска. Жирность рыбы важна: например, сельдь подходит не всем собакам из-за высокой жирности.

Частота кормления рыбой не должна превышать двух-трех раз в неделю, составляя не более 10% от общего рациона. Категорически запрещается кормить собаку жареной, соленой или копченой рыбой, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Альтернативой рыбе может служить рыбий жир, но его дозировку и курс приема следует обсуждать с ветеринаром, пишет РИА «Новости.

Ранее Владимир Голубев объяснил, что постоянное выпрашивание еды у хозяев является естественным поведением для собак, обусловленным их хищнической природой. Собаки наследуют инстинкты выживания от своих диких предков, что заставляет их искать пищу даже после сытного обеда. Если собака здорова и получает сбалансированное питание, беспокоиться об этом не стоит.