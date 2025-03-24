Названо растение, которым можно отпугнуть тлю

Многие дачники убеждены, что эффективная борьба с вредителями невозможна без использования химических инсектицидов. Однако существует множество натуральных способов, которые помогают справиться с незваными гостями на загородном участке. Например, использование растений, отпугивающих вредителей.

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Одним из самых эффективных природных отпугивателей насекомых считается розмарин. Это растение из семейства яснотковых обладает сильным специфическим ароматом, который нравится многим людям, но крайне неприятен для ряда вредителей. Запах розмарина отпугивает таких опасных насекомых, как тля, морковная муха, капустная моль, а также слизней и многих других вредителей, способных нанести серьезный ущерб урожаю.

Кроме того, розмарин это не только полезное, но и съедобное растение. Его можно использовать в кулинарии, добавляя в различные блюда для придания им особого аромата. Таким образом, посадка розмарина на даче приносит двойную пользу: защиту от вредителей и ароматную приправу для блюд.

Розмарин прост в уходе и хорошо приживается в различных климатических условиях, что делает его универсальным помощником для любого дачника, сообщает портал «БелНовости.

Ранее эксперты рассказали, какие полезные растения помогают в борьбе с сорняками. Их можно высадить как по периметру участка, так и в междурядьях.