Как подготовить собаку к визиту к грумеру, чтобы минимизировать стресс

Грумер-зоопсихолог рассказала, почему необходимо учитывать поведение собаки, насколько травматична стрижка, если не учитывать психологию питомца, как подготовить собаку к грумингу правильно.

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Регулярный груминг – не просто дань моде или желание сделать питомца красивым. Это важнейший элемент заботы о здоровье питомца.

"Своевременный профессиональный уход может предотвратить множество проблем со здоровьем", – отмечает Дарья Ролдугина, грумер-зоопсихолог с 15-летним опытом работы с животными.

С Дарьей мы обсудили, как можно подготовить своего питомца к визиту, чтобы минимизировать стресс и сделать груминг приятным событием.

Почему важно регулярно водить собаку на груминг

Груминг никогда не был просто эстетической процедурой. Это комплекс по уходу за питомцем, включающий чистку ушей, стрижку когтей, купание и расчесывание. Помимо поддержания чистоты и красоты внешнего вида, регулярный профессиональный уход может помочь предотвратить развитие заболеваний. Например, опытные грумеры часто первыми замечают такие проблемы у животного, как воспаления ушей, грибок на подушечках лап, раздраженную кожу под густым подшерстком, воспаление в области параанальных желез, воспаленные десны и проблемы с зубами и даже способны разглядеть начальную стадию алопеции у шпицев.

При этом при уходе особое внимание стоит уделять

длинношерстным породам, таким как йорки, пудели и мальтезе, так как их шерсть требует регулярной стрижки для предотвращения спутывания. Эти породы изначально заявлены как декоративные, а их шерсть подобна человеческому волосу, она не линяет, а стрижка нужна для поддержания породного вида. Если же их не стричь, длинная шерсть будет спутываться в колтуны и доставлять дискомфорт питомцу, кожа под сбитой шерстью будет преть и стягиваться.

Особенности характера при подготовке к грумингу

Понимание поведения собаки играет ключевую роль в подготовке к грумингу. Страх и дискомфорт могут привести к стрессу, поэтому важно выявить любые фобии или неприязнь питомца к различным манипуляциям. Например, страх перед феном или водой можно снизить, заранее подготовившись и проявив терпение. Чтобы груминг проходил для собаки комфортно и безопасно, нужно определить его эмоциональное состояние, понять, есть ли страхи к манипуляциям. Например, кто-то переживательно относится к своим коготочкам или недоверчиво реагирует на прикосновения. Если же хозяин знает, что у его собаки есть особенности в поведении, то он может заранее подготовить питомца к таким «беспокойным» процедурам, чтобы снизить тревожность.

Социализация и обучение

Ранняя социализация имеет решающее значение для формирования поведения собаки. Начиная с 1-го месяца, щенкам важно привыкать к рукам и контакту с человеком. В возрасте 3-х месяцев навыки, приобретенные ранее, уже закрепляются надолго. Начинать же следует с простых манипуляций: давать щенку обнюхивать инструменты, постепенно приучать к ним, используя позитивное подкрепление и превращая эти процедуры в игру. Например, чтобы приучить щенка к расческе, начните с коротких сессий по 3 минуты. Подготовьте любимое лакомство питомца и удобно расположитесь на полу или разместите малыша на невысокой поверхности. Дайте щенку освоиться с расческой – пусть обнюхает ее и привыкнет к присутствию нового предмета. Важно создать позитивную ассоциацию: медленно и нежно проводите расческой по спинке и лапкам, периодически поощряя спокойное поведение лакомством. Если щенок пытается играть с расческой, просто игнорируйте это, продолжая мягкие поглаживания. За одну тренировку достаточно 2-3 подходов с перерывами в 5-10 минут. Постепенно время можно увеличивать, ориентируясь на реакцию питомца.

Домашние тренировки и подготовка

Домашняя подготовка включает несколько важных этапов:

приучение к расчёсыванию: короткими сессиями по 3 минуты;

знакомство со звуком ножниц: можно просто показать инструмент собаке, продемонстрировать, как ножницы щелкают;

тренировка стойки на возвышении: как один из элементов всей дрессуры;

привыкание к прикосновениям к чувствительным зонам.

Начинать подготовку собаки к грумингу можно с простой, домашней процедуры – купания. Важно, чтобы при этом ванна не была скользкой, и питомца не пугали разъезжающиеся лапы. Хорошим помощником может стать специальный «лизательный» коврик на присосках. Намажьте его лакомством, и пока вы купаете питомца, он будет слизывать вкусняшку. Так у пса закрепится положительная ассоциация.

Приучение к стрижке когтей также стоит начинать в домашних условиях, сперва просто имитируя процедуру. Учите собаку давать лапу и хвалите за спокойное поведение.

Спокойный визит = взаимодействие с грумером

Доверие – ключевой момент в отношениях между собакой и грумером. Питомцы, как и люди, нуждаются в стабильности и предсказуемости, поэтому важно найти «своего» мастера и не менять его без крайней необходимости.

Первый визит к грумеру – особенное событие, требующее тщательной подготовки. Необходимо заранее сообщить специалисту важную информацию о питомце: возраст, состояние здоровья, поведенческие особенности. Каждая собака уникальна, и знание её индивидуальных черт помогает мастеру подобрать правильный подход. Лучше выбирать для груминга первую половину дня, чтобы питомец не был перегружен эмоционально.

Интересный нюанс: присутствие хозяина на процедуре не всегда идёт на пользу. Питомец может излишне отвлекаться, пытаясь привлечь внимание владельца. Исключение составляют собаки из приютов, для которых поддержка хозяина особенно важна. Не беспокойтесь о своем питомце, современные салоны часто оснащены системами видеонаблюдения, позволяющими наблюдать за процессом дистанционно. А еще, перед началом процедуры важно дать псу время освоиться в новом пространстве и познакомиться с грумером. Собаки очень эмпатичны, особенно по отношению к своему хозяину, поэтому спокойное и позитивное настроение хозяина передаётся питомцу, способствуя формированию доверительных отношений с мастером.

Обязательно угостите, погладьте, похвалите собаку после груминга или подарите ей новую игрушку, это закрепит положительные эмоции от визита.

Важность регулярных визитов

Регулярный груминг в комфортной обстановке – это инвестиция в здоровье и благополучие вашего питомца. Он не только поддерживает физическое здоровье, но и предотвращает развитие поведенческих проблем, связанных со стрессом от процедур, а также помогает в профилактике заболеваний. Помните: спокойный и уверенный питомец – залог успешного груминга. Вместе с правильным подходом и подготовкой, регулярные процедуры станут приятным и полезным опытом для вашего четвероногого друга.