Какие ошибки могут испортить весь ремонт

Ремонт — это всегда волнительно, но ошибки на старте могут привести к лишним тратам и разочарованиям. Чтобы избежать проблем, важно с самого начала сделать все правильно.

Начните с подготовки стен и потолков. Перед покраской или поклейкой обоев важно выровнять поверхности. Используйте штукатурку для грубого выравнивания и шпаклевку для финишного слоя. Не пропускайте этап грунтовки — это улучшит сцепление материалов.

Правильно смонтируйте электропроводку. Заранее продумайте, где будут розетки, выключатели и светильники. Если не уверены в своих силах, доверьте эту работу электрику.

Не спешите с укладкой плитки. Перед началом работ убедитесь, что поверхность ровная и чистая. Используйте строительный уровень, чтобы избежать перекосов.

Проверяйте коммуникации до финишной отделки. Убедитесь, что трубы, вентиляция и электропроводка работают исправно. Лучше устранить протечку до того, как вы поклеите обои или сделаете стяжку пола.

Ранее сообщалось о том, какое покрытие выбрать на пол. Если вы хотите экономный, практичный пол, вам может подойти виниловая плитка. Изучите ее преимущества и делайте взвешенный выбор.