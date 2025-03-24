Как распознать сигналы растений о вредителях

Растения — не просто пассивные обитатели сада. Они ведут тайную жизнь и способны «общаться» друг с другом через почву, используя химические сигналы.

Если растение атакуют вредители (например, гусеницы на капусте), оно выделяет химические сигналы — аллелохимикаты, которые «предупреждают» другие культуры об опасности. Получив сигнал, соседние растения начинают вырабатывать защитные вещества, такие как танины или алкалоиды, которые делают их менее привлекательными для вредителей.

Это помогает растениям выживать в условиях стресса и уменьшает необходимость использования химических пестицидов. Чтобы усилить такую связь, рекомендуется использовать смешанные грядки, например, сажать лук с морковью, а помидоры с базиликом.