Как легко переставить тяжелый шкаф

Перестановка мебели может стать настоящим испытанием, особенно если у вас нет специальных приспособлений. Но что если мы скажем, что обычный картофель может облегчить эту задачу? Да, это не шутка!

Разрежьте картофель на крупные кусочки и положите их под ножки мебели. Медленно двигайте мебель — картофель уменьшит трение и облегчит скольжение.

Картофель мягкий и скользкий, что помогает мебели двигаться плавно. Он не оставляет следов на полу в отличие от металлических приспособлений. Это дешевый и доступный способ, который всегда под рукой.

Используйте крупные кусочки, чтобы они не раздавились под весом мебели. Если пол скользкий, будьте осторожны, чтобы мебель не поехала слишком быстро. После использования уберите остатки картофеля, чтобы избежать пятен на полу.

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