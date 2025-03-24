Какие комнатные растения подойдут начинающим цветоводам?

Многим хочется обзавестись собственным домашним цветником, однако не у всех есть время и возможность грамотно следить за ним. Автор блога о комнатных растениях «Leaf it to me» Анастасия Климова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, на какие растения стоит обратить внимание тем, кто только начинает озеленять свою квартиру.

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«Например, можно обратить внимание на сансевиерию, которую часто называют «щучий хвост». Она спокойно переносит редкий полив, предпочитает яркий свет, но прощает слабое освещение. Толстянка или «денежное дерево» - суккулент, запасающий воду в плотном стволе и хорошо подходит забывающим о поливе. Рипсалис - неприхотливый кактус, спокойно живущий в полутени с минимумом внимания. А традесканция - это быстрорастущее растение с красивыми декоративными листьями, которое тоже подойдет новичкам», - отметила Анастасия Климова.

Тем, кто готов уделить зелени чуть больше внимания, специалист посоветовала приобрести хлорофитум (быстро растет и любит регулярный полив), замиокулькас (копит влагу в клубнях), хойи (иногда могут порадовать цветами), драцены и пеперомии (любят стабильные условия). Кроме того, для любителей вариантов поинтереснее подойдут филодендроны, монстеры или аглаонемы желательно зеленолистных сортов (они сильнее).