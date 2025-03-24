Какие комнатные растения подойдут начинающим цветоводам?
Многим хочется обзавестись собственным домашним цветником, однако не у всех есть время и возможность грамотно следить за ним. Автор блога о комнатных растениях «Leaf it to me» Анастасия Климова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, на какие растения стоит обратить внимание тем, кто только начинает озеленять свою квартиру.
«Например, можно обратить внимание на сансевиерию, которую часто называют «щучий хвост». Она спокойно переносит редкий полив, предпочитает яркий свет, но прощает слабое освещение. Толстянка или «денежное дерево» - суккулент, запасающий воду в плотном стволе и хорошо подходит забывающим о поливе. Рипсалис - неприхотливый кактус, спокойно живущий в полутени с минимумом внимания. А традесканция - это быстрорастущее растение с красивыми декоративными листьями, которое тоже подойдет новичкам», - отметила Анастасия Климова.
Тем, кто готов уделить зелени чуть больше внимания, специалист посоветовала приобрести хлорофитум (быстро растет и любит регулярный полив), замиокулькас (копит влагу в клубнях), хойи (иногда могут порадовать цветами), драцены и пеперомии (любят стабильные условия). Кроме того, для любителей вариантов поинтереснее подойдут филодендроны, монстеры или аглаонемы желательно зеленолистных сортов (они сильнее).
«Даже самые неприхотливые растения нуждаются в уходе, чтобы оставаться красивыми и сильными. Если поливать их раз в месяц, растения если и не умрут, то будут выглядеть печально. Их нужно периодически подкармливать удобрениями, а некоторые виды, например, традесканцию, иногда стоит подстригать для сохранения декоративности. Важно и освещение - даже если растения стоят на подоконнике, им не всегда достаточно света, поэтому можно приобрести фитолампы», - подытожила Анастасия Климова.