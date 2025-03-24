Какие модели кастрюлей не стоит покупать

Некоторые модели кастрюль могут быстро прийти в негодность и даже навредить здоровью. Вот как их отличить от других и чем они опасны.

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Кастрюли из тонкого металла. Одна из их главных проблем — это неравномерный нагрев. Кроме того, со временем такая посуда быстро прогорает. Из-за этого даже максимально простые блюда могут утратить вкус, испортиться, прилипнуть ко дну. Постучите по дну кастрюли и слегка надавите на стенки. Если звук похож на звук жестяной банки и стенки прогибаются — металл слишком тонкий.

Алюминиевые кастрюли без покрытия. Лучше покупать кастрюли из нержавеющей стали или других материалов, которые безопасны для здоровья и не окисляются. Если внутри кастрюля матовая и без покрытия — значит, перед вами обычный алюминий. В качественных моделях есть анодированное покрытие. Оно придаёт металлу глянцевый серебристый либо тёмный оттенок. Также в описании может быть указано, что кастрюля имеет антипригарное покрытие или анодирование.

Кастрюли с некачественным антипригарным покрытием. Проведите пальцем по внутренней поверхности кастрюли. Если вы заметили неровности или микроцарапины — покрытие некачественное. Если в инструкции говорится, что пользоваться можно лишь силиконовыми или деревянными лопатками, готовить только на слабом огне, — значит, покрытие слишком слабое. Ещё там должно быть указано, что покрытие безопасно для здоровья, не содержит PFOA. Лучше всего выбирать кастрюли с керамическим или титановым покрытием: они более безопасные и долговечны.

Эмалированные кастрюли низкого качества. Эмаль на внутренней поверхности кастрюли должна быть ровной, без шероховатостей, пузырьков, видимых дефектов. Особенно внимательно рассмотрите края и места крепления ручек. Также можете постучать по кастрюле: слишком звонкий звук указывает на хрупкую эмаль. Лёгкие модели тоже обычно делают из тонкого металла с некачественным покрытием.

Кастрюли с пластиковыми ручками. При нагреве дешёвый пластик может расплавиться, воспламениться, способен выделять в воздух или еду токсичные вещества.