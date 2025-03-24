Дизайнер объяснил, как выбрать шторы в квартиру

Шторы играют важную роль в интерьере: они не только дополняют дизайн комнаты, но и выполняют практическую функцию. Они могут визуально изменить пространство, создать уютную атмосферу или, наоборот, придать строгий и лаконичный вид. О том, как выбрать идеальные шторы, которые будут сочетать в себе эстетику и функциональность, рассказывает Мария Боровская — дизайнер интерьера и архитектор с 20-летним опытом работы.

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Стиль и форма

«При выборе штор важно учитывать общий стиль помещения. В классических интерьерах лучше всего смотрятся тяжелые портьеры из бархата, жаккарда или плотного льна. Они придают комнате элегантность и респектабельность. В современных интерьерах популярны легкие воздушные ткани: тюль, органза, вуаль. Они создают ощущение легкости и простора», — поясняет эксперт.

Также стоит учитывать форму окон. Для стандартных прямоугольных окон подходят любые варианты штор, а вот арочные или панорамные требуют особого подхода. В этом случае лучше выбрать рулонные или римские шторы, которые можно адаптировать под нестандартные размеры.

Принт и текстура

Принт может как уменьшить, так и зрителельно увеличить пространство. Поэтому к выбору рисунка необходимо подходить с осторожностью. Например, горизонтальные линии визуально занижают потолок, но при этом расширяют пространство. Вертикальные линии и принты делают обратное.

«Текстура ткани также играет важную роль. Гладкие материалы, такие как шелк или сатин, добавляют строгости и формальности. А текстурированные ткани, например, лен или велюр, делают интерьер уютнее и теплее», — говорит дизайнер.

Дополнительным фактором, который стоит учитывать, является степень прозрачности материала. Например, легкие ткани создают воздушную атмосферу и пропускают много света, а плотные портьеры помогут затемнить комнату и создать более камерную обстановку.

Цветовая палитра

Цветовая гамма текстиля способна служить выразительным акцентом в интерьере либо гармонично дополнять существующую цветовую палитру. Шторы в тон стенам создают эффект цельности и визуально увеличивают пространство. Контрастный цвет — делает акцент на окнах и добавляет динамики, а нейтральные оттенки — подходят для минималистичных интерьеров и создают спокойную атмосферу.

Также стоит учитывать степень освещенности помещения. В комнатах с южной стороны лучше использовать холодные оттенки (синий, зеленый, серый), а в северных — теплые (бежевый, терракотовый, золотистый).

«Если вы не уверены, какой цвет выбрать, хорошим решением будет ориентироваться на текстильные элементы в комнате — диванные подушки, ковры или покрывала. Так можно добиться гармоничного сочетания без риска перегрузить интерьер», — добавляет дизайнер.

Функциональность

Шторы могут не только выполнять декоративную функцию, но и решать практические задачи. Если вам нужна защита от солнца по утрам, выбирайте блэкаут — плотную ткань, которая полностью блокирует свет. Для кухни или детской комнаты подойдут римские шторы или рулонные жалюзи, которые легко стирать и чистить.

Для тех, кто любит практичность, отличным вариантом станут комбинированные решения — например, рулонные шторы в сочетании с легкими занавесками. Такой подход позволяет регулировать уровень освещения в зависимости от времени суток и потребностей.

Обязательно обратите внимание на то, как текстиль снимается с карниза. Например, есть шторы на кольцах (люверсах), которые продеваются через стержень. Выглядят они красиво, но в демонтаже и уходе очень неудобны.

Нюансы ухода за шторами

Перед покупкой обязательно подумайте о том, насколько легко ухаживать за выбранными шторами. Натуральные ткани, такие как лен и хлопок, требуют бережного отношения и могут давать усадку после стирки. Синтетические материалы проще в эксплуатации, но могут накапливать статическое электричество.