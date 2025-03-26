Что нужно знать о посадке огурцов

Огурцы любят тепло. По этой причине в северных регионах их выращивают в теплицах или под пленочными укрытиями. А если, например, их поливать холодной водой, то они начнут болеть и будут плохо плодоносить. В остальном уход за огурцами несложный. Они быстро растут и непременно порадуют хорошим урожаем. Как вырастить урожай огурцов - разбираемся с экспертами.

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Посадка огурцов на рассаду

Когда сажать огурцы на рассаду в 2025 году - по региону и Лунному календарю

Как сажать огурцы на рассаду

Как ухаживать за рассадой

Посадка огурцов в теплицу

Когда сажать огурцы в теплицу - по региону и Лунному календарю

Как сажать огурцы в теплицу

Как ухаживать

Посадка огурцов в открытый грунт

Когда сажать огурцы в открытый грунт - по региону и Лунному календарю

Как сажать огурцы в открытый грунт

Как ухаживать

Посадка огурцов на рассаду

Когда сажать огурцы на рассаду

Сажать огурцы можно сразу в грунт, но, чтобы ускорить появление свежих плодов, их часто выращивают через рассаду.

В каждом регионе сроки посева огурцов на рассаду садоводам следует определить самостоятельно, ориентируясь на дату пересадки растений в открытый грунт или теплицу. А делать это нужно после того, как минует угроза заморозков. В среднем огуречная рассада набирается сил три-четыре недели. То есть, максимум через месяц ее нужно готовить к переселению.

Затягивать с этим не стоит, долго находиться в небольших емкостях растение не сможет: корневая система перестанет развиваться - и оно погибнет.

На юге семена огурцов на рассаду многие садоводы сеют уже в конце марта, чтобы в конце апреля пересадить ее на улицу, а к началу лета собрать первый урожай. Одновременно с рассадой в конце апреля, как правило, сажают в грунт новые семена. Их можно подсаживать и позже - в мае, июне и даже в июле, чтобы за лето собрать несколько урожаев этого овоща.При благоприятных погодных условиях дважды за лето огурцы могут вызревать и у жителей большинства регионов Центральной России. Если семена на рассаду они посадят примерно в третьей декаде апреля, то нередко уже в середине июня могут полакомиться своими огурчиками. Пересаживать рассаду в грунт или теплицы в Средней полосе принято в конце мая - начале июня. Вместе с ней можно посеять новые семена, которые дадут еще один - более поздний урожай огурцов.В северных регионах страны, а также в Сибири можно собрать один урожай огурцов за лето. Там семена сеют в начале или середине мая, а в начале или середине июня огуречную рассаду пересаживают в теплицы или на специально сделанные "теплые" грядки.

Некоторые эксперты рекомендует более поздние сроки для посева семян огурцов на рассаду, чтобы при высадке ее в грунт точно исключить угрозу возвратных заморозков.

Иван Тюлюкин, эксперт в области семеноводства и биотехнологической безопасности растительных ресурсов, виноградарства, апробации посевов Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК уточнил, что оптимальные сроки высева семян на рассаду:

в южной зоне - 1-5 апреля

в центрально-черноземной зоне - 5-15 апреля,

в нечерноземной зоне - вторая декада мая.

Нередко садоводы-любители при проведении огородных работ ориентируются на лунный календарь. По нему наиболее благоприятные дни для посадки огурцов на рассаду приходятся на фазу растущей луны.

В 2025 году лучшие дни по Лунному календарю для посева семян огурцов:

март: 1-12 и 31

апрель: 1-10 и 30

май: 1-10, 29-31.

Как сажать огу

а рассаду

Сажать огурцы на рассаду следует сразу в отдельные емкости: одно семечко в один стаканчик. А все потому, что у них очень нежная корневая система: ее лучше не тревожить, иначе растение погибнет. Поэтому огурцы не пикируют, а в грунт их пересаживают с комом земли, стараясь не повредить корни.

Перед посадкой семена огурцов желательно обработать, говорит эксперт садового отдела сети магазинов "Лемана ПРО" Юлия Гоголева. Для обеззараживания используют специальные составы или слабый раствор марганцовки, в котором семена выдерживают 20-30 минут. После этого их можно замочить в стимуляторах роста, чтобы ускорить прорастание.

Личный опыт автора

На самом деле семена огурцов прекрасно прорастают во влажной салфетке или хорошо смоченных ватных дисках, особенно если создать им эффект теплицы: поместить в пластиковую емкость, накрытую полиэтиленом. Сверху я всегда делаю несколько небольших дырочек, чтобы поступал воздух. Оставляю такие "теплички" в теплом темном месте. Через пару дней семена раскрываются, и тогда их высаживаю. Для этого заранее покупаю торфяные горшочки или пластиковые стаканчики. Имейте в виду, чем меньше размер емкости, тем меньше времени сможет развиваться в них растение: как только корням станет тесно, оно начнет чахнуть.

Заглублять семена огурцов эксперты рекомендуют на 1,5 -2 см, поливать только теплой водой, а чтобы ускорить появление всходов - стаканчик можно накрыть полиэтиленом. Дальнейшее состояние рассады будет зависеть от ухода и правильно подобранного грунта.

Как выбрать грунт: совет Юлии Гоголевой

Для выращивания рассады огурцов нужен легкий, рыхлый и питательный грунт с нейтральной кислотностью (pH 7). Использование неподходящей почвы - одна из распространенных ошибок, из-за которой растения слабеют и плохо развиваются. Грунт должен хорошо удерживать влагу, но при этом не создавать застоя воды. Если почвосмесь готовится самостоятельно, лучше смешать перегной, торф и дерновую землю в равных пропорциях (1:1:1), добавив небольшое количество древесной золы или опилок для улучшения структуры.

Как ухаживать за рассадой огурцов

Всходам нужен свет, тепло и умеренный полив. Например, для прорастания семян необходима температура 23-25 градусов, ее падение ниже 15 градусов недопустимо, отмечает эксперт Тюлюкин. Полив, по его словам, необходимо проводить, не допуская переувлажнения.

Личный опыт автора

Чтобы рассада не вытягивалась, лучше обеспечить ей искусственное освещение под фитолампами. У меня такой возможности нет, поэтому дважды в день просто отворачиваю всходы от солнца. Моя рассада тратит силы на то, чтобы повернуться к нему обратно, за счет этого вытягивается меньше.

Рассаду огурцов рекомендуется подкармливать три раза:

Первый раз - при появлении первого настоящего листа. По словам эксперта Тюлюкина, такая подкормка должна содержать азот, фосфор, кальций в половинной дозе от рекомендуемой. Например, в 10 литрах воды можно развести одну ложку мочевины, столько же сульфата калия и суперфосфата. Полить по чайной ложке каждое растение.

Через две недели подкормку можно повторить. "Вторая подкормка проводится в зависимости от состояния рассады такими же комплексными удобрениями, но ее доза удваивается", - пояснил эксперт.

За неделю до пересадки в грунт рассаду можно подкормить еще раз. Для этой задачи подойдут удобрения с аминокислотами, рекомендует Гоголева.

Обратите внимание! Иван Тюлюкин не советует для подкормки применять хлористый калий, огурцы плохо переносят хлор. При подкормке жидкими органическими удобрениями следует остерегаться ожога корневой системы.

Посадка огурцов в теплицу

Когда сажать огурцы в теплицу

Парники и теплицы для выращивания огурцов используют садоводы в регионах, которые находятся в зоне рискованного земледелия. А к ней относится большинство посевных площадей на территории нашей страны. То есть даже в Центральной России нередко садоводы сажают огурцы в парник. Это гарантия того, что с урожаем проблем не будет.

Рассада в теплицу высаживается на несколько дней раньше, чем в открытый грунт, а значит, и раньше появятся первые огурчики. В Средней полосе растения можно переселять в теплицу уже в середине мая. Но ориентироваться следует на температуру почвы в теплице. Она должна прогреваться до +16 градусов ночью и +18 градусов днем.

Совет эксперта Юлии Гоголевой

В теплице огурцы можно высаживать раньше, но важно следить за вентиляцией, чтобы избежать перегрева. К моменту высадки рассады растениям должно быть не меньше 13-15 дней, стебли должны достигать 10-20 сантиметров и иметь два-три полноценных листа. Перед высадкой рассаду нужно закаливать в течение семи дней: выносить ее на открытый воздух на два-три часа в день.

В теплицу огурцы можно посеять и семенами. Покрытые цветной оболочкой семена предварительно обрабатывать не нужно, замачивать их также не требуется. Если семена заготовлены самостоятельно, то их следует обеззаразить: например, выдержать 15-20 минут в растворе марганцовки или 10-12 часов в трехпроцентном растворе перекиси водорода.

По лунному календарю рекомендуется сеять в теплицу огурцы семенами или высаживать рассаду в те дни, когда Луна растет или пребывает в знаках Воды и Земли. Не стоит это делать во время новолуния.

В 2025 году подходящие даты для посадки огурцов в теплицу по Лунному календарю:

Апрель: 1, 4-5, 8-15, 18-20, 23-24, 28

Май: 1-2, 5-12, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29

Июнь: 2-9, 12-13, 17-18, 21-22, 26, 29-30

Кстати, заменить теплицы вполне могут "теплые" грядки. Их поднимают на высоту до полуметра, снизу заполняют землей с перемешанными органическими остатками: например, сухими ветками, листьями, травой, компостом. При разложении они выделяют тепло. За счет этого растения лучше растут, быстрее развиваются, легче адаптируются к перепадам температур и влажности.

Личный опыт автора

Сажала в теплице огурцы в Подмосковье, они плодоносили - до самой осени. Не знала, куда их девать. Однако при благоприятной погоде летом и правильном уходе в Московской области почти такой же эффект получила и при выращивании огурцов в открытом грунте. Вот только здесь уже приходится надеяться на погоду.

Как сажать огурцы в теплицу

Чтобы огурцам в теплице было комфортно, сажать их следует на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Между рядами лучше, если оно будет не менее 50-60 см.

Лунка для огуречной рассады должна быть глубиной примерно 7-10 см, на дно можно положить горсть золы. Предварительно землю следует хорошо увлажнить.

Если огурцы высеиваются семенами, то сильно заглублять их не нужно. Сухие - не пророщенные семечки рекомендуется класть в одну лунку по две-три штуки. Так можно подстраховаться на случай, если какие-то из них не взойдут.

Следует позаботиться и об опорах для подвязки огурцов. Растению потребуются направляющие, за которые оно будет цепляться по мере роста. В теплице удобнее подвязывать огуречные лианы вертикально. Во-первых, это сэкономит место, а во-вторых, плоды будут висеть, а не лежать на земле. Это предотвратит их гниение.

Как ухаживать за огурцами в теплице

Перед тем как высадить рассаду в теплицу, эксперты рекомендуют провести обеззараживание почвы. Например, можно пролить ее раствором марганца. Впрочем, для этого подойдет и нагретая до 70-80 градусов обычная вода.

Огурцы достаточно требовательны к почвенному плодородию и механическому составу почвы, обратил внимание эксперт Тюлюкин. При выращивании их в теплице грунт ежегодно следует обновлять, предварительно внести в него удобрения, например, перегной.

Совет эксперта Юлии Гоголевой

Если в теплицу переносится рассада, то перед пересадкой саженцы обильно поливают и аккуратно извлекают, стараясь не повредить корневую систему. Лунки также хорошо проливают теплой водой.

Для нормального роста и развития огурцам требуется высокая относительная влажность воздуха (75-80%) и такая же влажность почвы, подчеркнул Тюлюкин.

Поливать огурцы эксперты советуют под корень теплой водой. Она не должна попадать на листья. Теплицу необходимо проветривать, это позволит снизить риск грибковых заболеваний.

Посадка огурцов в открытый грунт

Когда сажать огурцы в открытый грунт

В открытый грунт эксперты рекомендуют сажать огурцы, когда температура воздуха ночью стабильно держится выше отметки в +10 градусов. Если она будет опускаться ниже, то растение попросту перестанет развиваться. Почва также должна хорошо прогреться.

Иван Тюлюкин объяснил, что посев сухими семенами в открытый грунт проводят при прогревании почвы на глубине 4-5 см до 13 - 15 градусов. В нечерноземной зоне сухие семена в грунт высевают с 25 мая, проращенные - после 5 июня во избежание попадания всходов под возможные заморозки.

Перед высадкой рассады в открытый грунт эксперты советуют ее закалять. Для этого нужно выносить растения на улицу и оставлять на несколько часов. Постепенно время пребывания под открытым небом необходимо увеличивать.

По лунному календарю благоприятные дни для высадки огурцов в открытый грунт такие же, как и при высадке в теплицу:

Апрель: 1, 4-5, 8-15, 18-20, 23-24, 28

Май: 1-2, 5-12, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29

Июнь: 2-9, 12-13, 17-18, 21-22, 26, 29-30

Как сажать огурцы в открытый грунт

Перед посадкой нужно продумать, как будут расти огурцы: вертикально или горизонтально. Лучше, если плоды не будут лежать на земле - это предотвратит их гниение. Поэтому заранее следует продумать опоры для подвязки растения.

Почву перед посадкой рассады нужно перекопать и внести в нее удобрение. Если земля глинистая, говорит эксперт Тюлюкин, то лучше всего подойдет древесная зола, если песчаная - перегной или компост. Он подчеркнул, что огурцы особенно хорошо себя чувствуют на плодородных супесчаных или легких суглинистых почвах.

При этом лучшие предшественники для огурца, по его словам, это - капуста, ранний картофель, томат, овощной горох, лук на репку.

Тюлюкин рекомендовал не размещать огурцы после тыквенных культур (кабачков, патиссонов, тыквы), столовой свеклы, фасоли, моркови, поскольку в этом случае растение будет болеть. На то же место огурец можно возвращать не ранее чем через два-три года, сказал эксперт.

При посадке огурцов в открытый грунт расстояние между растениями должно быть 50-60 см, но не менее 30 см.

Личный опыт автора

Чтобы избежать постоянной борьбы с сорняками, покрываю грядку геотекстилем. Для огурцов делаю специальные отверстия диаметром 10-12 см. Этот материал хорошо пропускает влагу и значительно упрощает уход за огурцами.

Если переношу в грунт рассаду, то в первые несколько дней в жаркую погоду обязательно прикрываю ее от палящих лучей солнца, иначе она погибнет. Для этого подойдет любая тонкая простыня. Важно при этом обеспечить под материей хорошую циркуляцию воздуха: задача в том, чтобы огурцам создать тень, не следует их укутывать тканью полностью.

От низких температур защитить растения можно с помощью агроволокна.

Как ухаживать за огурцами в открытом грунте

Во время активного роста эксперты советуют раз в две недели подкармливать огурцы. По словам Гоголевой:

в начале вегетации полезны азотные удобрения,во время цветения и плодоношения - составы с калием и фосфором.

Поливать огурцы следует умеренно, используя теплую воду. Эксперт обратила внимание, что им требуется примерно три-пять литров воды на один квадратный метр почвы за один полив. Поливать следует по мере высыхания, под куст.

По словам эксперта Тюлюкина, обильный полив огурцам требуется примерно два раза в неделю. После того как появятся первые завязи, его нужно увеличить до трех раз в неделю. Поливать огурцы лучше рано утром или вечером, когда грядка находится в тени. Полив в жару - исключен. При правильном выращивании огуречной рассады и подготовке почвы дальнейшие подкормки огурцам не потребуются, говорит Тюлюкин. Но окучивать растения нужно регулярно, это необходимо для увеличения их корневой системы.

Личный опыт автора

Я все же использую одну органическую подкормку, которая помогает продлить период плодоношения моих огурцов, а заодно и защищает их от разных вредителей. В ее основе может быть молочная сыворотка или обычное быстропортящееся молоко, которое продается в мягких упаковках. Выливаю его в десятилитровое ведро, разбавляю водой, добавляю 30 капель йода. Даю настояться пару часов. И поливаю свои огурчики. Этим же настоем их можно опрыскивать по листу.

Кстати, узнать, каких микроэлементов не хватает огурцам, можно по их внешнему виду.

Утончение кончика огурца и его пожелтение говорит о дефиците азота. Плоды при этом могут стать совсем маленькими, а листья - светло-зелеными. Недостаток азота чаще всего испытывают растения на песчаных и кислых почвах.Если огурцы стали грушевидными, то, скорее всего, им не хватает калия. Края листьев при этом будут желтеть.Слишком сильное искривление огурца может свидетельствовать о том, что у растения дефицит влаги. Но и в этом случае не спешите залить их водой. Нужно обеспечить умеренный полив.

Важно! При слишком обильном поливе огурцы могут начать горчить.