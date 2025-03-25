Зоопсихолог рассказала, как скорректировать поведение домашних животных

Владельцы кошек и собак чаще всего обращаются к зоопсихологам из-за различных поведенческих проблем, которые могут возникать у их питомцев. Ветеринарный врач, зоопсихолог Наталья Табунщикова рассказала «ФедералПресс», что делать, чтобы справится с агрессией, страхами или трудности с адаптацией четвероногих друзей.

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«Для коррекции поведения важно соблюдать последовательность и использовать методы положительного подкрепления – похвалу, лакомства, игру. Грубые методы, напротив, вызывают стресс и ухудшают контакт с владельцем», – отметила зоопсихолог.

По словам Натальи Табунщиковой, у собак наиболее распространены такие проблемы, как агрессия, страхи и деструктивное поведение, в то время как у кошек часто наблюдаются нечистоплотность, агрессивные реакции и фобии.

Зоопсихолог отмечает, что животные часто испытывают значительный стресс, особенно в условиях изменения обстановки или разлуки с хозяином. Чтобы облегчить процесс адаптации, владельцам следует заранее знакомить своих питомцев с новым окружением и людьми, а также сохранять привычный распорядок дня и любимые вещи животного.

«Если питомец проявляет тревожность или агрессию, важно проанализировать его распорядок жизни: достаточно ли ему физической и умственной нагрузки. Недостаток активности может привести к накоплению стресса и возникновению поведенческих проблем», – говорит Табунщикова.

Как свидетельствуют данные «Авито Услуги», за последний год предложение услуг зоопсихологов выросло на 42%. Спрос также растет, но несколько медленнее — на 8%. Средняя стоимость приема зоопсихолога в России составляет от 1300 рублей. Больше всего услуги востребованы в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.

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