Топ−5 лучших сортов томатов для высадки на даче

Даже бывалые дачники время от времени задаются вопросом, а не расширить ли ассортимент огородных культур. Но какие предпочесть из всего многообразия семян и рассады, представленных на рынке? Важно, чтобы «новички» не только прижились на участке, но и порадовали хорошим урожаем. Ситифермер Сергей Ермошкин в беседе с WomanHit рассказал о предпочтительных сортах томатов, которые точно не разочаруют. Если давно хотели увеличить свои «помидорные плантации», берите на заметку. По словам эксперта, в 2025 году эти варианты будут пользоваться особым спросом у садоводов.

Де Барао

Этот сорт не зря заслужил звание «легенды». Он холодостоек, подходит как для открытого грунта, так и для парника. А еще может похвастаться завидной урожайностью — 5—6 кило с квадратного метра. Сами плоды не слишком большого размера (около 50 грамм), но в сочности и аромате им точно не откажешь. Это концентрат всех достоинств, которые только могут быть у идеальных помидорчиков. В меру сладости и кислинки, упругая кожура, которая делает Де Барао достойным кандидатом для зимних заготовок. Да и в свежеприготовленные салаты и закуски этот томат идет на ура.

Единственный нюанс, который надо учесть при посадке Де Барао на даче — он быстро и активно растет в высоту. Важно вовремя подвязывать кусты и удалять пасынков, чтобы сорт лучше плодоносил.

«Ранний гибрид с хорошей урожайностью. К высадке на рассаду рекомендован в марте-начале апреля», — говорит эксперт.

К началу мая сорт нужно переместить в открытый грунт. Урожайность гибрида точно порадует. Наиболее удачливым огородникам удается собирать до 7 килограммов с квадратного метра. Небольшого размера плоды могут иметь розовую, красную, желто-золотистую окраску.

Буденовка

Этот сорт будет хорошо плодоносить в тепличных условиях. Дачники обожают его за мясистые сочные плоды в форме сердца. Урожайность с квадрата — около 9 килограммов. Некоторые томаты при этом могут достигать до 350 граммов веса. Подходят как для приготовления салатов, так и для консервации кусочками. Если решите посадить Буденовку в открытый грунт, заготовьте колышки для подвязывания. Кусты фомируются довольно быстро и без фиксации попросту начнут распадаться.

Чио-Чио-Сан

Наш ответ «заморским» черри. Этот десертный сорт значительно превосходит привычные магазинные мини-помидорчики. И вкусовыми качествами, и размером (30—40 г). Они обладают сливовидной формой. Причем на одной веточке формируется до 50 полноценных плодов. К садовым болезням сорт довольно устойчив. Поэтому посадив Чио-Чио-Сан в парнике, придется только вовремя подвязывать кустики, а еще успевать собирать созревшие помидоры. Идеально для консервации цельными плодами и приготовления свежих весенних салатов.

Снегирь

«Раннеспелый, холодостойкий сорт, идеально подходит для средней полосы и высадки в открытый грунт», — поясняет ситифермер.

Название получил благодаря насыщенному малиново-красному цвету, точь-в-точь как грудка снегиря. Масса одного плода может достигать 200 граммов. При этом кожица устойчива к растрескиванию. Сорт отличает невосприимчивость к фитофторозу и многим другим садовым болячкам.