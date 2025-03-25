Как легко отстирать белые носки

Белые носки — это классика, которая всегда выглядит стильно и аккуратно. Однако их главный недостаток в том, что они теряют свою белизну буквально после первого использования. Даже после стирки в машинке носки часто приобретают серый или желтоватый оттенок, что делает их вид менее привлекательным. К счастью, существует простой и бюджетный способ вернуть им первоначальную белизну.

Ингредиенты для домашнего отбеливателя:

1 ст. л. соды;

1 ст. л. лимонной кислоты;

немного воды (для получения кашицы).

Пошаговый рецепт:

В небольшой емкости соедините соду и лимонную кислоту в пропорции 1:1. Постепенно вливайте воду, чтобы получилась густая кашица. Равномерно распределите кашицу по носкам, уделяя особое внимание самым загрязненным участкам.

Оставьте на 20 минут. Дайте смеси подействовать, чтобы сода и лимонная кислота начали работать. Затем тщательно прополощите носки в теплой воде, чтобы удалить остатки смеси.

Ранее сообщалось, что многие не знают, но чехол матраса, который еще называют наматрасником, нужно стирать регулярно — раз в три месяца. Если машинная стирка невозможна, придется искать альтернативные способы удаления пятен.