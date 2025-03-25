Как можно использовать луковую шелуху быту

Не выбрасывайте луковую шелуху — это настоящий кладезь полезных свойств. Запасайтесь, она незаменима в быту и саду, а также может быть полезна для здоровья.

Методы использования:

Удобрение для растений. Настой из луковой шелухи богат витаминами и микроэлементами. Залейте горсть шелухи литром кипятка, дайте настояться 2–3 дня, процедите и поливайте растения. Это укрепляет их иммунитет и защищает от вредителей.

Защита от вредителей. Отвар из шелухи помогает бороться с тлей, паутинным клещом и другими насекомыми. Опрыскивайте им растения, и они станут менее привлекательными для вредителей.

Краситель для яиц и тканей. Луковая шелуха придает красивый золотистый оттенок. Используйте ее для окрашивания пасхальных яиц или натуральных тканей.

Чистка посуды. Шелуха может использоваться для очистки кастрюль и сковородок от нагара. Просто прокипятите ее в воде с добавлением соды.

Лечебный чай. Настой из луковой шелухи помогает укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и снизить давление. Перед его применением необходимо проконсультировавшись с врачом.

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