Как можно использовать луковую шелуху быту

Не выбрасывайте луковую шелуху! Запасайте: нужна в быту, в саду и для чая
Не выбрасывайте луковую шелуху — это настоящий кладезь полезных свойств. Запасайтесь, она незаменима в быту и саду, а также может быть полезна для здоровья.
Методы использования:
- Удобрение для растений. Настой из луковой шелухи богат витаминами и микроэлементами. Залейте горсть шелухи литром кипятка, дайте настояться 2–3 дня, процедите и поливайте растения. Это укрепляет их иммунитет и защищает от вредителей.
- Защита от вредителей. Отвар из шелухи помогает бороться с тлей, паутинным клещом и другими насекомыми. Опрыскивайте им растения, и они станут менее привлекательными для вредителей.
- Краситель для яиц и тканей. Луковая шелуха придает красивый золотистый оттенок. Используйте ее для окрашивания пасхальных яиц или натуральных тканей.
- Чистка посуды. Шелуха может использоваться для очистки кастрюль и сковородок от нагара. Просто прокипятите ее в воде с добавлением соды.
- Лечебный чай. Настой из луковой шелухи помогает укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и снизить давление. Перед его применением необходимо проконсультировавшись с врачом.
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