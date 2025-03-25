Капустофель: существует ли это растение на самом деле

Гибрид двух широко используемых в кулинарии овощей — миф или реальность?

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Капустофель (лат. Brassica solanum) – это предполагаемый гибрид двух широко распространённых сельскохозяйственных культур: капусты (род Brassica) и картофеля (род Solanum). Почему гибрид предполагаемый? Потому что достоверных сведений о его существовании в научных источниках нет.

«Есть данные, что впервые вывести такой продукт пытался селекционер Эрик Ольссон из Швеции (ещё в конце XIX века). Более правдоподобная версия — плод действительно был, но вывели его в СССР», — Жансая Мухаметкали, агроном.

Биологические особенности капустофеля

Вопрос о гибридизации Brassica и Solanum (капусты и картофеля) поднимался неоднократно, но на практике возникают непреодолимые генетические барьеры.

Во-первых, эти роды принадлежат к разным семействам, что даёт значительные различия в их геномах. Несовместимость геномных организаций делает традиционные методы селекции, основанные на скрещивании и отборе, неэффективными.

эти роды принадлежат к разным семействам, что даёт значительные различия в их геномах. Несовместимость геномных организаций делает традиционные методы селекции, основанные на скрещивании и отборе, неэффективными. Во-вторых, даже при использовании передовых методов биотехнологии, таких как слияние протопластов (содержимое растительной или бактериальной клетки), есть проблемы формирования жизнеспособных гибридов. Несовместимость гамет и зиготы приводит к аномальному развитию эмбрионов и их гибели на ранних стадиях.

Интересно! По слухам, капустофель всё же был получен в 1970-х годах советскими учёными. В 1979 году гибрид был запатентован в СССР. Предположительно растение обладало надземной частью, аналогичной капусте, а нижняя часть была представлена клубнями, похожими на картофель.

Выращивание капустофеля

Рассмотрим, какие методы селекции можно применить в будущем и какие сорта могут получиться при гибридизации капусты и картофеля.

Слияние протопластов: метод предполагает удаление клеточных стенок у клеток капусты и картофеля, а затем их слияние.

метод предполагает удаление клеточных стенок у клеток капусты и картофеля, а затем их слияние. Генная инженерия (CRISPR-Cas9): техника позволяет точно редактировать гены растений. С её помощью можно было бы внести изменения в геном капусты или картофеля, чтобы сделать их генетически совместимыми.

техника позволяет точно редактировать гены растений. С её помощью можно было бы внести изменения в геном капусты или картофеля, чтобы сделать их генетически совместимыми. Соматическая гибридизация: подразумевает скрещивание соматических (неполовых) клеток. Это позволило бы обойти проблемы, связанные с несовместимостью половых клеток.

подразумевает скрещивание соматических (неполовых) клеток. Это позволило бы обойти проблемы, связанные с несовместимостью половых клеток. Эмбриокультура: в случае получения гибридного эмбриона его можно было бы выращивать в искусственных условиях (in vitro).

В результате гибридизации могут получиться:

клубневая капуста: сорт с надземной частью, похожей на капусту, и подземной частью, формирующей крупные клубни;

сорт с надземной частью, похожей на капусту, и подземной частью, формирующей крупные клубни; капустный картофель: сорт с надземной частью, формирующей небольшие кочаны капусты, и подземной частью, формирующей клубни;

сорт с надземной частью, формирующей небольшие кочаны капусты, и подземной частью, формирующей клубни; двухурожайный гибрид: сорт, позволяющий получать два урожая за сезон: капусту и картофель;

сорт, позволяющий получать два урожая за сезон: капусту и картофель; витаминный капустофель: сорт с повышенным содержанием витаминов и антиоксидантов, как в клубнях, так и в листьях.

По предположениям, для гибрида подойдут плодородные почвы и хорошо освещённые участки. Посадка будет возможна рассадой или клубнями, а уход должен включать в себя регулярный полив, рыхление почвы и подкормку.

Пищевая ценность капустофеля

Теоретический «капустофель» обладает уникальным составом, сочетающим в себе питательные вещества, характерные для капусты и картофеля. Клубни отличаются высоким содержанием крахмала, что делает их ценным источником углеводов.

Кроме того, они богаты белком, витаминами (особенно витамином C) и минералами (калием, магнием, фосфором). Содержание биологически активных соединений (антиоксиданты и фитонутриенты) будет зависеть от сорта гибрида.

Использование капустофеля в кулинарии

Плод может использоваться для приготовления разнообразных блюд. Клубни можно варить, жарить, запекать и использовать для приготовления пюре, супов и гарниров. Листья подойдут для приготовления салатов, щей и других блюд.

Польза и вред капустофеля

Пищевая ценность продукта будет зависеть от конкретного сорта овоща. Но, с учётом свойств картофеля и капусты, можно предположить следующие выгоды от продукта:

высокое содержание крахмала сделает его ценным источником энергии;

белок, содержащийся в клубнях, обеспечит организм необходимыми аминокислотами;

витамин C и другие витамины, а также калий и магний, помогут укреплению иммунной системы и поддержанию здоровья;

клетчатка, содержащаяся в листьях и клубнях, улучшит пищеварение и работу кишечника.

Исходя из сказанного, допускается запрет продукта для людей с сахарным диабетом (избыток крахмала). Также гипотетический плод не подойдёт людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (из-за высокого уровня соланина и вероятности повышенного метеоризма).

И напоследок. Не стоит покупать на рынке сомнительного вида овощи, даже если их позиционируют как «капустофель». На данный момент нет научного подтверждения тому, что такой продукт действительно селекционирован. Гибрид может оказаться «мутантом», выращенным на большом количестве пестицидов, что точно не принесёт пользы вашему здоровью.