Интересные факты о капибаре

Кто такая капибара? Интересные факты о животном и причины его популярности во всем мире
Капибары — одни из самых популярных животных последних лет. В форме этих зверьков даже готовят десерты и делают сувениры, а в разных странах открываются специальные кафе, где можно погладить и покормить грызунов. «Лента.ру» рассказывает, как и где живут капибары и почему они стали такими популярными, что про них начали петь песни и делать мемы.
Кто такая капибара
Главные характеристики вида
- Научное название: Hydrochoerus hydrochaeris.
- Тип: хордовые.
- Класс: млекопитающие.
- Отряд: грызуны.
- Семейство: свинковые.
- Род: водосвинки.
- Длина: до 1,5 метра.
- Вес: от 35 до 66 килограммов, причем самки обычно крупнее самцов.
- Высота в холке: от 40 до 60 сантиметров.
- Сколько стоит капибара: от 400 000 рублей за особь.
- Сколько живет капибара: до 10 лет в природе, до 12 лет в неволе.
Описание
Капибара — самый крупный в современном мире грызун, который ведет полуводный образ жизни и никогда не отходит далеко от озер, болот и рек. Этот вид широко распространен в Южной и Центральной Америке.
Слово «капибара» с языка индейцев гуарани (группы народов Южной Америки) переводится как «господин трав».
Капибары прекрасно плавают и ныряют. В воде они проворные и грациозные, а вот по суше передвигаются неловкой и шаркающей походкой, что выглядит довольно забавно. Однако при опасности эти звери могут развить скорость до 30 километров в час, чтобы добежать до водоема и спрятаться.
Стадо состоит из самцов и самок, численного перевеса по полу нет. Однако среди самцов есть иерархия: доминантная особь подчиняет себе остальных и имеет приоритет при спаривании с самками.
До 20 особей обычно живет в стаде капибар.
Внешний вид
По размеру капибары скорее напоминают собаку, чем других грызунов — например, мышь или крысу. А внешним видом — морскую свинку.
- Тело у водосвинок достаточно плотное, бочкообразное.
- Хвоста нет.
- Голова крупная, почти квадратная.
- Передние лапы чуть короче задних. При этом на задних конечностях у них по три пальца, а на передних — по четыре.
- На пальцах есть когти, между пальцами — перепонки, помогающие капибаре плавать.
- Во рту у капибары 20 зубов, которые стачиваются и отрастают в течение всей жизни.
- Ноздри, уши и глаза расположены высоко, почти на одной линии. Они имеют специальные заслонки, которые нужны, чтобы капибара могла нырять.
- Шерсть плотная, жесткая и длинная, без подшерстка. Покрыта слоем жира — вода стекает в нее, как только капибара вылезает на сушу.
- Окрас может варьироваться от рыжего до серого, но чаще всего они коричневые. Чем младше зверь, тем он светлее.
Высокое расположение на голове глаз, ушей и ноздрей позволяет зверьку наблюдать за всем, что происходит вокруг, оставаясь под водой почти полностью.
Среда обитания
Среда обитания этих грызунов разнообразная: вид широко распространен в Колумбии, Перу, Венесуэле, Эквадоре, Гайане, Бразилии, Парагвае, Аргентине и Уругвае. При этом водятся капибары не везде, а лишь вблизи водоемов: рек, ручьев и даже болот. Эти животные редко уходят более чем на один километр от водоема.
Считается, что гигантские предки капибар Josephoartigasia monesi, которые весили около тонны, переселились в Южную Америку более 40 миллионов лет назад.
Что едят
В дикой природе капибары питаются сеном, клубнями, травой и водными растениями. Кроме того, они могут есть собственные экскременты.
Дело в том, что некоторые грызуны, в том числе капибары и кролики, переваривают тяжелую волокнистую пищу (растения) в несколько заходов, чтобы усвоить все содержащиеся в ней питательные вещества. Для этого у животных даже есть несколько камер в желудках.
Потомство
В природе капибары живут в теплом влажном климате, который позволяет давать потомство по два-три раза в год. Спаривание происходит в воде. Период беременности длится от 100 до 150 дней, после чего на свет появляется от одного до восьми детенышей.
Капибары достаточно самостоятельны уже с первых дней жизни: они рождаются с шерстью, с открытыми глазами и прорезавшимися зубами. Самка продолжает кормить их молоком до трех-четырех месяцев, однако уже с первой недели они начинают есть траву.
Воспитанием детенышей занимается вся семья: и мать, и отец, и старшие братья и сестры. Примерно через 15-18 месяцев капибара достигает половой зрелости. Большая часть зверей остается жить в семейной группе, лишь некоторые самцы могут стать одиночками.
Особенности капибар
Общение
Капибары — социальные животные. Они умеют общаться с сородичами, предупреждать их об опасности и вместе защищаться.
Капибары общаются свистом, лающими и щелкающими звуками.
Если нужно предупредить об опасности, грызуны будут тявкать. Этот звук похож на собачий лай, но менее гулкий. Взрослые капибары тявкают и при этом окружают молодняк, чтобы защитить его.
А когда самка кормит малыша молоком, она издает звук, разжимая и сжимая ноздри, похожий на своеобразное пение или мурлыканье кошки.
Обоняние
Еще одна особенность капибар — умение отлично распознавать запахи. Грызун сможет почуять аромат воды, находясь на расстоянии километра от нее.
На носу и около анального отверстия у капибар есть специальные пахучие железы, выделяющие сильные запахи, которыми животные обмениваются друг с другом. Эта особенность позволяет капибарам находить себе подобных и общаться.
Человек особые запахи капибар не чувствует.
Дружелюбие
Капибары обладают спокойным и дружелюбным нравом. Они хорошо относятся к людям, их легко приручить и чему-то научить.
Капибару можно научить по команде подавать лапу, поворачиваться и следовать за шариком.
Животные легко уживаются с человеком на одной территории. Главное, чтобы были еда и вода. В Южной Америке они считаются отличными питомцами.
Враги
В дикой природе врагами капибар являются ягуары, анаконды и кайманы. На детенышей также могут охотиться крупные хищные птицы.
Также врагами капибар могут быть люди. Мясо грызунов по вкусу напоминает свинину и в некоторых регионах считается деликатесом.
Также на животных, которых так любят во всем мире, охотятся ради жира и кожи, которые используют для производства лекарств.
Почему капибары стали популярными
Капибар ценят за их спокойный нрав и дружелюбие. Грызуны спокойно уживаются с другими зверями: кошками, птицами, обезьянами, черепахами. В Московском зоопарке летом капибары находятся в одном вольере с ламой, викуньей и гуанако.
Кроме того, капибар легко приручить, они спокойно идут на контакт и даже могут выполнять несложные трюки. Хозяева снимают зверьков на видео и выкладывают в интернет, благодаря чему о них узнает весь мир. Особенно любят капибар в Японии: там сняли мультфильм про зверей, выпустили мерч с ними и даже придумали маскот-капибару.
Капибары попадают на экраны не только в Японии: в 2021 году зверек появился в мультфильме «Энканто». А в 2025 году «Оскар» за лучший анимационный фильм получил «Поток», где капибара — один из главных героев.
В России капибары тоже стали популярны и любимы. В 2023 году у них появился свой гимн, написанный московским музыкантом Алексеем Плужниковым, который выпускает треки под псевдонимом Сто-Личный Она-Нас. С тех пор строчки «Этот зверек реально крутой, это, бро, капибара-бой» знает каждый школьник: их накладывают на видео в социальных сетях и поют около вольера с забавными животными в Московском зоопарке.
Кроме того, они часто становятся героями мемов — в том числе благодаря невозмутимому выражению мордочки и умению следить за окружающими, практически не показываясь из-под воды. В соцсетях есть отдельные фанатские группы и сборники веселых картинок с грызунами. Так, во «ВКонтакте» только в одном посвященном им паблике уже 135 тысяч подписчиков.
Где можно увидеть капибару в России
В Московском зоопарке проживает целая семья капибар: самка Малая, самец Кузьма и их детеныши, последний из которых родился в феврале 2025 года.
Также капибары есть в Ленинградском, Нижегородском, Ростовском и Новосибирском зоопарках.
Кроме того, в конце 2024 года в Москве открылось антикафе с капибарой, где пока живет лишь один зверек. Тем не менее лоты для посещения забронированы на несколько недель вперед.