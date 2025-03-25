Интересные факты о капибаре

Капибары — одни из самых популярных животных последних лет. В форме этих зверьков даже готовят десерты и делают сувениры, а в разных странах открываются специальные кафе, где можно погладить и покормить грызунов. «Лента.ру» рассказывает, как и где живут капибары и почему они стали такими популярными, что про них начали петь песни и делать мемы.

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Кто такая капибара

Главные характеристики вида

Научное название: Hydrochoerus hydrochaeris.

Hydrochoerus hydrochaeris. Тип: хордовые.

хордовые. Класс: млекопитающие.

млекопитающие. Отряд: грызуны.

грызуны. Семейство: свинковые.

свинковые. Род: водосвинки.

водосвинки. Длина: до 1,5 метра.

до 1,5 метра. Вес: от 35 до 66 килограммов, причем самки обычно крупнее самцов.

от 35 до 66 килограммов, причем самки обычно крупнее самцов. Высота в холке: от 40 до 60 сантиметров.

от 40 до 60 сантиметров. Сколько стоит капибара: от 400 000 рублей за особь.

от 400 000 рублей за особь. Сколько живет капибара: до 10 лет в природе, до 12 лет в неволе.

Описание

Капибара — самый крупный в современном мире грызун, который ведет полуводный образ жизни и никогда не отходит далеко от озер, болот и рек. Этот вид широко распространен в Южной и Центральной Америке.

Слово «капибара» с языка индейцев гуарани (группы народов Южной Америки) переводится как «господин трав».

Капибары прекрасно плавают и ныряют. В воде они проворные и грациозные, а вот по суше передвигаются неловкой и шаркающей походкой, что выглядит довольно забавно. Однако при опасности эти звери могут развить скорость до 30 километров в час, чтобы добежать до водоема и спрятаться.

Стадо состоит из самцов и самок, численного перевеса по полу нет. Однако среди самцов есть иерархия: доминантная особь подчиняет себе остальных и имеет приоритет при спаривании с самками.

До 20 особей обычно живет в стаде капибар.

Внешний вид

По размеру капибары скорее напоминают собаку, чем других грызунов — например, мышь или крысу. А внешним видом — морскую свинку.

Тело у водосвинок достаточно плотное, бочкообразное.

Хвоста нет.

Голова крупная, почти квадратная.

Передние лапы чуть короче задних. При этом на задних конечностях у них по три пальца, а на передних — по четыре.

На пальцах есть когти, между пальцами — перепонки, помогающие капибаре плавать.

Во рту у капибары 20 зубов, которые стачиваются и отрастают в течение всей жизни.

Ноздри, уши и глаза расположены высоко, почти на одной линии. Они имеют специальные заслонки, которые нужны, чтобы капибара могла нырять.

Шерсть плотная, жесткая и длинная, без подшерстка. Покрыта слоем жира — вода стекает в нее, как только капибара вылезает на сушу.

Окрас может варьироваться от рыжего до серого, но чаще всего они коричневые. Чем младше зверь, тем он светлее.

Высокое расположение на голове глаз, ушей и ноздрей позволяет зверьку наблюдать за всем, что происходит вокруг, оставаясь под водой почти полностью.

Среда обитания

Среда обитания этих грызунов разнообразная: вид широко распространен в Колумбии, Перу, Венесуэле, Эквадоре, Гайане, Бразилии, Парагвае, Аргентине и Уругвае. При этом водятся капибары не везде, а лишь вблизи водоемов: рек, ручьев и даже болот. Эти животные редко уходят более чем на один километр от водоема.

Считается, что гигантские предки капибар Josephoartigasia monesi, которые весили около тонны, переселились в Южную Америку более 40 миллионов лет назад.

Что едят

В дикой природе капибары питаются сеном, клубнями, травой и водными растениями. Кроме того, они могут есть собственные экскременты.

Дело в том, что некоторые грызуны, в том числе капибары и кролики, переваривают тяжелую волокнистую пищу (растения) в несколько заходов, чтобы усвоить все содержащиеся в ней питательные вещества. Для этого у животных даже есть несколько камер в желудках.

Потомство

В природе капибары живут в теплом влажном климате, который позволяет давать потомство по два-три раза в год. Спаривание происходит в воде. Период беременности длится от 100 до 150 дней, после чего на свет появляется от одного до восьми детенышей.

Капибары достаточно самостоятельны уже с первых дней жизни: они рождаются с шерстью, с открытыми глазами и прорезавшимися зубами. Самка продолжает кормить их молоком до трех-четырех месяцев, однако уже с первой недели они начинают есть траву.

Воспитанием детенышей занимается вся семья: и мать, и отец, и старшие братья и сестры. Примерно через 15-18 месяцев капибара достигает половой зрелости. Большая часть зверей остается жить в семейной группе, лишь некоторые самцы могут стать одиночками.

Особенности капибар

Общение

Капибары — социальные животные. Они умеют общаться с сородичами, предупреждать их об опасности и вместе защищаться.

Капибары общаются свистом, лающими и щелкающими звуками.

Если нужно предупредить об опасности, грызуны будут тявкать. Этот звук похож на собачий лай, но менее гулкий. Взрослые капибары тявкают и при этом окружают молодняк, чтобы защитить его.

А когда самка кормит малыша молоком, она издает звук, разжимая и сжимая ноздри, похожий на своеобразное пение или мурлыканье кошки.

Обоняние

Еще одна особенность капибар — умение отлично распознавать запахи. Грызун сможет почуять аромат воды, находясь на расстоянии километра от нее.

На носу и около анального отверстия у капибар есть специальные пахучие железы, выделяющие сильные запахи, которыми животные обмениваются друг с другом. Эта особенность позволяет капибарам находить себе подобных и общаться.

Человек особые запахи капибар не чувствует.

Дружелюбие

Капибары обладают спокойным и дружелюбным нравом. Они хорошо относятся к людям, их легко приручить и чему-то научить.

Капибару можно научить по команде подавать лапу, поворачиваться и следовать за шариком.

Животные легко уживаются с человеком на одной территории. Главное, чтобы были еда и вода. В Южной Америке они считаются отличными питомцами.

Враги

В дикой природе врагами капибар являются ягуары, анаконды и кайманы. На детенышей также могут охотиться крупные хищные птицы.

Также врагами капибар могут быть люди. Мясо грызунов по вкусу напоминает свинину и в некоторых регионах считается деликатесом.

Также на животных, которых так любят во всем мире, охотятся ради жира и кожи, которые используют для производства лекарств.

Почему капибары стали популярными

Капибар ценят за их спокойный нрав и дружелюбие. Грызуны спокойно уживаются с другими зверями: кошками, птицами, обезьянами, черепахами. В Московском зоопарке летом капибары находятся в одном вольере с ламой, викуньей и гуанако.

Кроме того, капибар легко приручить, они спокойно идут на контакт и даже могут выполнять несложные трюки. Хозяева снимают зверьков на видео и выкладывают в интернет, благодаря чему о них узнает весь мир. Особенно любят капибар в Японии: там сняли мультфильм про зверей, выпустили мерч с ними и даже придумали маскот-капибару.

Капибары попадают на экраны не только в Японии: в 2021 году зверек появился в мультфильме «Энканто». А в 2025 году «Оскар» за лучший анимационный фильм получил «Поток», где капибара — один из главных героев.

В России капибары тоже стали популярны и любимы. В 2023 году у них появился свой гимн, написанный московским музыкантом Алексеем Плужниковым, который выпускает треки под псевдонимом Сто-Личный Она-Нас. С тех пор строчки «Этот зверек реально крутой, это, бро, капибара-бой» знает каждый школьник: их накладывают на видео в социальных сетях и поют около вольера с забавными животными в Московском зоопарке.

Кроме того, они часто становятся героями мемов — в том числе благодаря невозмутимому выражению мордочки и умению следить за окружающими, практически не показываясь из-под воды. В соцсетях есть отдельные фанатские группы и сборники веселых картинок с грызунами. Так, во «ВКонтакте» только в одном посвященном им паблике уже 135 тысяч подписчиков.

Где можно увидеть капибару в России

В Московском зоопарке проживает целая семья капибар: самка Малая, самец Кузьма и их детеныши, последний из которых родился в феврале 2025 года.

Также капибары есть в Ленинградском, Нижегородском, Ростовском и Новосибирском зоопарках.

Кроме того, в конце 2024 года в Москве открылось антикафе с капибарой, где пока живет лишь один зверек. Тем не менее лоты для посещения забронированы на несколько недель вперед.