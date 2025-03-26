Как подготовить питомца к дачному сезону

С приходом весны многие москвичи начинают чаще выезжать за город вместе с любимыми питомцами. В этот период домашние животные требуют от владельцев особой заботы: нужно вовремя провести профилактический осмотр у ветврача, сделать прививки и приобрести все необходимое для защиты от клещей и паразитов. В Департаменте информационных технологий Москвы рассказали о материалах столичного портала потребителя, которые помогут сориентироваться при выборе услуг и товаров для животных.

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«На столичном портале потребителя можно узнать, чему следует уделить особое внимание при выборе ветеринарной клиники и какие сведения о порядке предоставления и оплате процедур нужно запросить, прежде чем заключить договор. Кроме того, рекомендации экспертов помогут выбрать качественные и безопасные товары для животных в магазинах и на интернет-площадках», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Убедиться в качестве услуг

Для того чтобы подготовиться к выездам за город и частым прогулкам с питомцем в теплое время года, нужно позаботиться о его здоровье — сделать необходимые прививки, провести обработку от паразитов, пройти плановые обследования, получить рекомендации специалистов.

Найти подходящую государственную клинику поможет информационная карта суперсервиса mos.ru «Мой питомец». На ней собраны данные о станциях по борьбе с болезнями животных, ветеринарных клиниках и участках города, их адреса и телефоны. Также на страницах суперсервиса опубликованы рекомендации по правильному уходу и ответственному содержанию животных, сведения о зоогостиницах, площадках для выгула и дрессировки собак.

Запланировать визит в городскую ветклинику удобно на портале mos.ru или в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

К выбору частной ветклиники необходимо подойти с особой тщательностью. Нередко хозяева обращаются в ту, которая находится рядом домом. Однако не стоит учитывать только фактор географической близости. Полезно будет заранее прочитать отзывы о работе клиники, тщательно изучить информацию о ней, размещенную в свободном доступе.

Кроме того, необходимо помнить, что платные ветеринарные услуги оказываются только на основе заключенного договора или других документов установленного образца. То, на что нужно обратить внимание при их оформлении, изложено в материале портала потребителя «Что нужно знать при заключении договора на оказание платных ветеринарных услуг?» и специальной видеопамятке.

О том, как действовать, если требуется урегулирование спорной ситуации, говорится в этой статье портала. Если необходимо составить претензию, то можно сделать это сразу на портале — с помощью готового шаблона.

Выбрать необходимые товары

Лучше заранее позаботиться о приобретении всех необходимых аксессуаров для поездок — поводка, ошейника или шлейки, намордника, переноски. Пригодиться могут и переносные миски для воды и корма, игрушки и другие аксессуары. Чтобы убедиться, что новая игрушка или лежанка выполнены качественно и из безопасных материалов, прежде чем оплатить покупку, необходимо запросить у продавца полную информацию о товаре. А в случае если новый ошейник, поводок или переноска не подошли питомцу по размеру, то еще одна публикация на портале потребителя подскажет, как вернуть или обменять товар надлежащего качества и какие условия должны быть соблюдены.

Тем, кто предпочитает заказывать товары для животных через интернет, следует ознакомиться с информацией об особенностях дистанционной торговли. Важно помнить, что при дистанционной продаже продавец также обязан предоставить полную и достоверную информацию о товаре, о порядке и сроках его возврата. Отказаться от товара можно в любое время до его получения, а если покупка уже была доставлена — в течение семи дней от даты получения. Вернуть продукцию надлежащего качества можно только в случае, если она не использовалась и сохранила свой товарный вид. Также потребуется предоставить документ, подтверждающий факт и условия покупки (чек, электронный чек). Но если такого документа нет, покупатель может сослаться на другие доказательства покупки именно у этого продавца.

Если после покупки выяснилось, что у товара есть дефект, его можно вернуть. Сложности может вызвать возврат товаров, приобретенных на крупных интернет-площадках. Как правило, они являются не продавцами, а агрегаторами информации о товарах, а предъявлять претензии нужно именно продавцу. Как это сделать и за что отвечают агрегаторы, можно узнать из материала портала потребителя.

Найти хвостатого друга

Еще одни рекомендации помогут тем, кто еще только собирается завести питомца. О том, какие нюансы законодательства следует учитывать при покупке животных и какая информация должна при этом предоставляться продавцом, можно узнать из следующего материала.

Помимо данных о животном, сведениях об особенностях содержания и разведения, продавец должен предоставить ветеринарный сопроводительный документ или ветеринарный паспорт животного. В нем можно проверить наличие отметок о вакцинации и состоянии здоровья. В случае отсутствия у продавца этих документов следует всерьез задуматься о целесообразности покупки животного. Важно помнить, что при заключении договора с физическим лицом о купле-продаже животного вы не защищены нормами законодательства о защите прав потребителей. Именно поэтому рекомендуется приобретать питомцев только в специализированных местах торговли.

Животные возврату и обмену не подлежат. При этом, если вам не была предоставлена необходимая информация (например, животное имеет хроническое заболевание, о котором продавец умолчал, или порода не соответствует указанной в документах), вы имеете право предъявить требования, установленные статьей 18 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей».

Портал потребителя создан в 2022 году Правительством Москвы и столичным Управлением Роспотребнадзора. На ресурсе размещено более 230 материалов: статьи, инструкции, памятки, записи вебинаров, интервью экспертов. Все материалы составлены специалистами на основе запросов москвичей, в том числе поступивших на горячую линию столичного Управления Роспотребнадзора. Написанные простым и понятным языком публикации помогают разбираться в спорных ситуациях между потребителями и продавцами товаров или исполнителями услуг. Помимо практических рекомендаций, в них содержатся наименования соответствующих нормативных актов, на которые можно опираться при общении с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями при необходимости защиты прав потребителей. Проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей также можно по телефону круглосуточной горячей линии Управления Роспотребнадзора по городу Москве: +7 495 539⁠-36⁠-96.

Подробно обо всех правилах и возможностях содержания домашнего любимца в большом городе расскажет суперсервис портала mos.ru «Мой питомец».

Создание и поддержка средств обеспечения информационной безопасности, а также противодействие кибермошенничеству соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».