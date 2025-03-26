Как понять, что кошку пора вести к ветеринару

Кошки на самом деле умеют просить о помощи, но по-своему. Вот что на это может указывать.

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Изменение поведения. Например, питомец может стать слишком пугливым, агрессивным или очень ласковым. Обращайте внимание и на такие признаки, как тревожность, беспокойство кошки, её отказ от привычных развлечений, непривычное мурлыканье, необычная зависимость или дистанцированность от хозяина.

Отказ от еды и воды. Если кошка не пьёт, это может указывать на проблемы с зубами, желудочно-кишечным трактом, мочевыделительной системой, другие серьёзные болезни. Также повод обратиться к специалисту — если животное отказывается от еды более чем на сутки.

Проблемы со стулом. Это могут быть частые или редкие попытки сходить в лоток, мочеиспускание в непривычных местах, кровь в кале или моче.

Чрезмерное мяуканье или изменения голоса. Если питомец начал мяукать чаще, тише либо громче обычного, причины у этого могут быть разные. Среди них — дискомфорт, боль, изменения в уровне гормонов, старческая дезориентация, просьба о помощи при одиночестве.

Лизание и выкусывание шерсти. Это может указывать на наличие дерматита, аллергии, паразитов, а также на стресс и нервозность.

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Изменения в движениях. Если кошка стала меньше двигаться — проверьте, не больно ли ей ходить или бегать.

Прятки и избегание общения. Такое поведение может быть признаком сильного стресса у питомца, вирусной или бактериальной инфекции, сильной боли, тревоги, депрессии.

Изменение состояния глаз и носа. Коты, которые чаще обычного моргают, трут глаза, могут испытывать боль. На инфекцию, вирусное заболевание, аллергию указывают гнойные выделения из глаз, мутность, слезотечение, сухость, мокрый нос.

Изменения в дыхании. О проблемах с сердцем, лёгкими или об инфекциях могут свидетельствовать хрипы, одышка, частое зевание, тяжёлое дыхание. При дыхании с открытым ртом или при приступах кашля у кошки немедленно обратитесь к ветеринару.

Вздутие живота или резкое похудение. Это может говорить о наличии паразитов, проблем с ЖКТ и об опухолях.