Опытные садоводы советуют применять йод для выращивания здоровой рассады
Опытные садоводы часто применяют обычный аптечный йод, когда хотят вырастить здоровую рассаду для последующего богатого урожая. Йод ускоряет обмен веществ, помогает рассаде усвоить азот, укрепляет корни и стебли, а также защищает от развития болезней. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.
При использовании йода действует одно основное правило - не перебарщивать. Первую подкормку стоит делать после появления двух-трех настоящих листиков. 1 каплю йода нужно растворить в 1,5 л воды и по 30-50 мл налить под корень, не задевая листья. После пикировки подойдет раствор 1 капля йода на 1 л воды - по 2 столовые ложки под каждое растение. Повторные подкормки не требуются.
Чтобы йод оказался максимально полезным, нужно обеспечить рассаде правильные условия: 12-14 часов света, температурный режим (до +25 днем и до +18 ночью), полив по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Так рассада быстрее пустит корни, лучше переживет пересаживание, не будет болеть и обгонит в росте «одногодок».