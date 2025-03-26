Агроном Шубина рассказала о правилах пикировки томатов. Чтобы собрать хороший урожай томатов летом, нужно весной своевременно «переселить» рассаду из общего контейнера в отдельные горшки. Это обеспечит кустикам крепкую и разветвлённую корневую систему. Сезон пикировки начинается с конца марта. Рассказываем, как правильно пикировать томаты и когда это лучше делать.

Когда пикировать томаты

Сеянцы томатов стоит пересаживать в отдельные горшки после того, как на них появится первая пара настоящих листьев, рассказала агроном Людмила Шубина порталу «Сиб.фм».

Обычно это происходит в конце марта — середине апреля, добавила она.

В лунном календаре благоприятными днями для пикировки томатов указаны: 27, 31 марта, 2–3, 9–13, 30 апреля.

Неблагоприятные дни: 28–30 марта, 26–27 апреля.

Как правильно пикировать томаты

Агроном отметила несколько моментов:

томаты лучше пикировать в отдельные горшки объёмом не менее 500 мл или большие ящики с интервалом 7–10 см;

почва должна быть рыхлой и питательной;

в почву нужно добавить дренаж;

если рассада вытянулась, можно заглубить или аккуратно изогнуть стебель.

Как правильно сажать кусты вдоль забора

Если вы ходите посадить на даче кустарники возле общего забора, учитывайте, что для этого нужно заручиться согласием соседей, предупредил юрист Сергей Селиванов.

Есть растения, которые сильно разрастаются и их сложно контролировать. Чаще всего такие проблемы возникают с девичьим виноградом.

Он разрастается по рабице и создаёт естественную ширму между участками. Но корни его активно растут под грунтом. В результате виноград может пробраться на соседский участок и навредить растениям и даже строениям.

Юрист отметил, что в этом случае владельцу придётся удалять кусты. Так что лучше заранее получить согласие, причём в письменной форме.