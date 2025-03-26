Сколько людей хотят защитить данные отпечатком носа и лапки питомца

Около 19% россиян считают, что будущее за беспарольной авторизацией, включая одноразовые коды, QR-коды и биометрические технологии, такие как отпечатки пальцев. Об этом говорится в совместном исследовании «Лаборатории Касперского», «Почты Mail» и Hi-Tech Mail, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Согласно опросу, особое внимание респонденты уделяют биометрическим решениям. Примерно 28% опрошенных выделяют возможность распознавания ладони, 18% — использование гаджетов-украшений, таких как браслеты и кольца, а 17% — авторизацию по голосу. Около 10% респондентов рассматривают варианты с идентификацией по ушной раковине, отпечатку носа или лапке питомца. Еще столько же поддерживают технологию авторизации по улыбке.

Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов отметил, что биометрия — это удобная и надежная технология, которая будет активно развиваться в ближайшие годы. Однако для ее успешного внедрения необходимо обеспечить высокие стандарты безопасности, такие как хранение данных в зашифрованном виде, использование хеш-кодов для сравнения изображений и применение многофакторной аутентификации в критически важных сервисах.

Преимущества беспарольных решений заключается в их безопасности, снижении риска компрометации данных и хранении ключей аутентификации непосредственно на устройстве пользователя, подчеркнул руководитель команды информационной безопасности «Почты» и «Облака Mail» Дмитрий Водяной.

Для защиты аккаунтов специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию, не передавать третьим лицам коды из СМС и другие данные для входа, а также использовать комплексные решения для защиты.