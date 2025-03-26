Названы самые распространенные ошибки при обустройстве спальни

Спальня — то пространство квартиры или загородного дома, где должна быть не только безупречная эстетика, но и комфорт, который впоследствии сказывается на отдыхе и восстановлении сил хозяев. Именно поэтому стоит учитывать наиболее распространенные ошибки при обустройстве этой комнаты. Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова назвала «Вечерней Москве» наиболее частые из них.

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Недостаточная шумо- и светоизоляция

По словам Кузнецовой, современное жилищное строительство не всегда должным образом уделяет внимание шумоизоляции, поэтому хозяевам приходится впоследствии решать эти вопросы самостоятельно. Однако это не всегда возможно в условиях ограниченного метража пространства.

Именно поэтому я рекомендую уделить внимание зоне, где будет расположена кровать. К примеру, грамотным решением станет использование в зоне изголовья стеновых панелей. Они могут быть как мягкими, так и из искусственного камня, что позволит поддержать выбранную стилистику. Что же касается светоизоляции, то для спальни я рекомендую выбирать шторы блэкаут или димаут достаточной плотности. Они не только избавят от излишнего солнечного света в дни, когда хочется выспаться, но также понижают и уровень уличного шума в спальне, — пояснила дизайнер.

Отсутствие зон для хранения

В пространстве спальни крайне важно предусмотреть достаточное количество мест для хранения личных вещей хозяев. Особенно если в квартире или загородном доме нет возможности обустроить отдельную гардеробную зону.

Я рекомендую использовать для систем хранения не только всю имеющуюся высоту спальни, но также выбирать системы сдвижных дверей, которые не только позволят скрывать наполнение зон хранения, но и станут грамотным решением с точки зрения эргономики. Кроме того, на этапе дизайн-проекта необходимо предусмотреть зоны хранения в самом конструктиве кровати, — уточнила эксперт.

Непродуманное освещение

Отсутствие достаточного освещения в спальне также является довольно распространенной ошибкой. Таким образом ограничивается круг возможностей хозяев в этом помещении. На этапе дизайн-проекта спальни крайне важно оценить стиль жизни, привычки домочадцев. Это позволит учесть все возможные сценарии освещения, которыми стоит наполнить пространство спальни. Не стоит пренебрегать и современными решениями, которые позволяют встраивать дополнительные осветительные приборы в конструктив мебели и кровати в частности. Таким образом можно добиться комфортного нахождения в этом помещении в разное время суток, заключила специалист.