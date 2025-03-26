Названы самые распространенные ошибки при обустройстве спальни

Дизайнер Кузнецова назвала самые распространенные ошибки при обустройстве спальни
Спальня — то пространство квартиры или загородного дома, где должна быть не только безупречная эстетика, но и комфорт, который впоследствии сказывается на отдыхе и восстановлении сил хозяев. Именно поэтому стоит учитывать наиболее распространенные ошибки при обустройстве этой комнаты. Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова назвала «Вечерней Москве» наиболее частые из них.
Недостаточная шумо- и светоизоляция
По словам Кузнецовой, современное жилищное строительство не всегда должным образом уделяет внимание шумоизоляции, поэтому хозяевам приходится впоследствии решать эти вопросы самостоятельно. Однако это не всегда возможно в условиях ограниченного метража пространства.
Именно поэтому я рекомендую уделить внимание зоне, где будет расположена кровать. К примеру, грамотным решением станет использование в зоне изголовья стеновых панелей. Они могут быть как мягкими, так и из искусственного камня, что позволит поддержать выбранную стилистику. Что же касается светоизоляции, то для спальни я рекомендую выбирать шторы блэкаут или димаут достаточной плотности. Они не только избавят от излишнего солнечного света в дни, когда хочется выспаться, но также понижают и уровень уличного шума в спальне, — пояснила дизайнер.
Отсутствие зон для хранения
В пространстве спальни крайне важно предусмотреть достаточное количество мест для хранения личных вещей хозяев. Особенно если в квартире или загородном доме нет возможности обустроить отдельную гардеробную зону.
Я рекомендую использовать для систем хранения не только всю имеющуюся высоту спальни, но также выбирать системы сдвижных дверей, которые не только позволят скрывать наполнение зон хранения, но и станут грамотным решением с точки зрения эргономики. Кроме того, на этапе дизайн-проекта необходимо предусмотреть зоны хранения в самом конструктиве кровати, — уточнила эксперт.
Непродуманное освещение
Отсутствие достаточного освещения в спальне также является довольно распространенной ошибкой. Таким образом ограничивается круг возможностей хозяев в этом помещении. На этапе дизайн-проекта спальни крайне важно оценить стиль жизни, привычки домочадцев. Это позволит учесть все возможные сценарии освещения, которыми стоит наполнить пространство спальни. Не стоит пренебрегать и современными решениями, которые позволяют встраивать дополнительные осветительные приборы в конструктив мебели и кровати в частности. Таким образом можно добиться комфортного нахождения в этом помещении в разное время суток, заключила специалист.