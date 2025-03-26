Агроном рассказал, как проращивать луковицы на подоконнике

Чтобы луковицы хорошо проросли на подоконнике, необходимо промыть им кожицу. Об этом агроном донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» Владимир Косов рассказал в эфире телеканала «ДОН 24».

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Видеовопрос поступил от телезрительницы Антонины Павловой из Белой Калитвы.

На подоконник она поставила три банки с одинаковыми луковицами, но все побеги повели себя по-разному. В первой банке корни не пошли, вода стала мутной, во второй образовался здоровый корень и проклюнулись перья, в третьей нет перьев, но пробились корни.

Агроном предположил: такая ситуация может сложиться, если вы используете магазинные луковицы. Некоторые производители специально обрабатывают их биологическими препаратами, которые замедляют рост.

«Перед тем как опускать луковицы в воду, прочистите сверху покровные чешуи (кожицу. – Ред.). Слегка надрежьте сверху и снизу, тогда они пойдут в рост, быстрее пробудятся», – рассказал Владимир Косов.

Ранее сообщалось, что донской агроном думает о высадке по лунному календарю.