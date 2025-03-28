Как выбрать кур для курятника? Описание и характеристики разных пород птиц — от несушек до декоративных
В 2025 году куриные яйца стоят недешево — от 76 рублей за продукт категории С1 и от 125 рублей — за С0. При этом дорожает куриное мясо: стоимость филе достигло 306 рублей за килограмм. Чтобы не покупать курицу и яйца в магазине, многие россияне разводят птиц самостоятельно — для некоторых это еще и источник дополнительного заработка. «Лента.ру» рассказывает про самые популярные в России породы кур, а также объясняет, какие из них лучше несутся, а каких предпочтительнее разводить ради мяса.
Главное о курах
- Научное название: Gallus gallus domesticus.
- Тип: хордовые.
- Класс: птицы.
- Отряд: курообразные.
- Семейство: фазановые.
- Род: Джунглевые куры.
- Высота: от 25 до 37 сантиметров.
- Средний вес: от 2,5 до 4,5 килограмма, зависит от породы.
- Внешний вид: тело покрыто перьями, окраска может быть самой разной. Петухи обычно крупнее кур, оперение у них ярче, а гребень — больше.
«Домашняя курица — самая распространенная птица на планете. Она произошла от азиатской джунглевой (банкивской) курицы. Их одомашнили около четырех-шести тысяч лет назад, причем изначально птиц использовали для петушиных боев и ритуалов», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» зооинженер Анастасия Калинина.
Порядка 700 пород кур насчитывается в современном мире.
«В разных регионах мира есть уникальные породы. Например, устойчивые к заболеваниям, характерным для конкретной местности. К ним относится египетский фаюми, выведенный еще в Древнем Египте», — поделилась эксперт.
При этом все породы можно разделить на пять больших групп в зависимости от целей разведения:
- яичные;
- мясные;
- яично-мясные;
- бойцовые (для петушиных боев);
- декоративные.
Яичные породы кур
Яичные куры предназначены для производства яиц, поэтому качество мяса у них не такое высокое, как у специальных пород. Сами птицы при этом небольшого размера.
«Еще одна отличительная черта яичных кур — раннее созревание. Они достигают половой зрелости к пятому месяцу жизни, тогда же появляются первые яйца», — рассказала Анастасия Калинина.
Особенности яичных пород кур:
- хороший иммунитет;
- раннее половое созревание;
- высокая яйценоскость;
- неприхотливость к условиям содержания и кормления;
- небольшой размер;
- жилистое тело, мало мяса;
- нуждаются в хорошем освещении в курятнике.
Белый леггорн
Одна из самых распространенных пород кур-несушек в мире, Леггорн, была выведена в США в середине XIX века. Цвет оперения такой курицы может быть:
- черно-пестрый;
- буро-полосатый;
- белый.
«Именно белые леггорны с яйцами белого цвета имеют промышленное значение. Они также обладают дружелюбным характером и даже немного умеют летать», — поделилась Анастасия Калинина.
До 300 яиц в год дают курицы породы леггорн.
Таких кур часто скрещивают с яично-мясными, чтобы получить кроссы (гибриды пород и линий домашней птицы) с хорошей яйценоскостью и необычным цветом скорлупы. Также их могут объединять с декоративными и карликовыми видами. Тогда получаются яичные кроссы с необычной расцветкой оперения или куры небольшого размера.
Черный австралорп
Эту породу кур вывели в Австралии. Отличительная особенность таких птиц — черный цвет оперения, при этом структура перьев у них рыхлая, неплотная.
«Это довольно крупная порода со спокойным характером. Они устойчивы к самым разным климатическим условиям, в том числе к морозам. Австралорпы несут крупные яйца розовато-коричневого цвета», — рассказала эксперт.
180 яиц в год несет черный австралорп.
Минорка
Выведенная в конце XIX века испанская порода кур, в отличие от австралорпа, холод не переносит. Чтобы обеспечивать этой птице нужные условия содержания, придется утеплять курятник на зиму и регулярно менять подстилку на сухую.
Минорки могут быть или целиком белые, или целиком черные. При этом оперение у таких кур обычно плотное, яркое и лоснящееся.
«Минорки откладывают крупные белые яйца. Эта порода кур имеет дружелюбный характер, но готова защищать себя и сородичей в случае опасности», — поделилась Анастасия Калинина.
В год минорка может приносить до 200 яиц, а половая зрелость у нее наступает уже к пяти месяцам.
Араукана
Эта порода распространена гораздо меньше, чем леггорн. Но она все же пользуется популярностью из-за необычного цвета скорлупы яиц.
«У арауканы, выведенной в Южной Америке в первой половине XX века, яйца голубого цвета. Иногда бывают зеленоватые. В год одна птица может давать до 190 яиц», — добавила Анастасия Калинина.
Арауканы хорошо воспринимают перемены в погоде и в целом неприхотливы. Окраска птиц может быть:
- голубая;
- черно-красная;
- пшеничная;
- черная;
- золотистая;
- кукушечная;
- ястребиная.
Мясные породы кур
Эти виды птицы нужны для производства мяса и субпродуктов. В промышленных масштабах разводить их начали в XIX веке.
«Обычно у таких пород высокая скороспелость (то есть они быстро достигают половой зрелости) и достаточно низкая яйценоскость. Кроме того, мясные птицы быстро набирают вес», — поделилась Анастасия Калинина.
Мясные породы довольно крупные, у них крепкое телосложение и костяк. Оперение же более рыхлое по сравнению с яичными курами.
Мясные породы отличаются от яичных и поведением: они не агрессивные, не такие пугливые и спокойно переносят изменения условий содержания.
Основные характеристики мясных пород кур:
- низкая яйценоскость;
- уже в возрасте двух месяцев птенцы весят 1,5 килограмма, а в пять месяцев — до 4,5 килограмма;
- плохо переносят низкие температуры;
- нуждаются в хорошем освещении в курятнике.
Корниш
Эта порода имеет долгую историю: ее вывели еще в конце XVIII века в Великобритании. Интересно, что изначально эти куры были бойцовыми, и лишь со временем стали мясными. При этом их также часто относят к яично-мясным породам за счет высокой яйценоскости.
«Вес кур — до 3,6 килограмма, вес петуха может достигать пяти килограммов», — пояснила эксперт.
Кроме того, курицы этой породы могут нести до 200 яиц в год.
Именно корниш используется в качестве отцовской формы при производстве бройлеров.
Основные расцветки корниша:
- белые (они используются при производстве бройлеров);
- красные;
- палевые;
- темно-коричневые.
Родительские формы кур
При скрещивании пород или линий (внутрипородные или межпородные группы птиц, объединенные по наличию каких-либо устойчивых признаков) в промышленном производстве используют материнскую и отцовскую форму кур — то есть самок и самцов соответственно, которые нужны для выведения новых кроссов.
Цыпленок-бройлер — это финальный гибрид, полученный в результате скрещивания различных родительских форм мясных пород. Обычно они набирают вес до 2,5 килограмма, после чего их отправляют на убой. Если нужен цыпленок меньшего размера, то отправляют и раньше. Главная особенность бройлеров — быстрый рост.
Плимутрок
«Плимутрок может давать до 250 яиц в год и довольно-таки много мяса. Петухи имеют вес до пяти килограммов, а взрослые курицы — до трех килограммов», — добавила эксперт.
Плимутроки хорошо усваивают корма, послушны, нормально переносят холод и жару. Именно они используются в качестве материнской формы при производстве бройлеров.
- белая;
- полосатая;
- палевая;
- черная.
Лангшан
Эти курицы появились в Китае, а в Россию попали в начале XX века. Они считаются крупными (вес петуха достигает 4,5 килограмма) и скороспелыми, как пояснила Анастасия Калинина.
«Лангшаны большие, но при этом элегантные. Бывают лысоногие и мохноногие виды. В год эта порода может давать от 120 до 160 яиц», — добавила эксперт.
Цвет оперения лангшанов — черный с зеленоватым отливом.
Орловская
Орловские куры красивые и грациозные, но петухи отличаются скверным характером.
«Порода была выведена от бойцовых кур, поэтому до сих пор самцы могут быть драчливыми и злыми», — рассказала Анастасия Калинина.
При этом в год курица орловской породы может давать около 145 яиц.
Орловская порода была выведена в России более 200 лет назад: предположительно, князем Орловским-Чесменским. В XIX веке таких кур стали разводить по всей стране благодаря их терпимости к морозам.
Цвета оперения:
- алое;
- черно-красное;
- пестрое;
- белое;
- черное;
- черно-пестрое;
- махагоновое (красное дерево);
- ситцевое (в черных, белых и коричневых пятнах).
Джерсийский гигант
«Главная особенность породы отображена в названии: это самые крупные куры в мире! Вес курицы может достигать семи килограммов, что является мировым рекордом», — рассказала эксперт.
Джерсийских гигантов вывели в штате Нью-Джерси в США. Заводчики решили получить крупную курицу, которая могла бы конкурировать с более дорогой индейкой.
До 180 яиц в год дает Джерсийский гигант.
Основные расцветки:
- иссиня-черный;
- снежно-белый;
- пепельно-голубой.
Другие мясные породы
- Кохинхин: эффектные, крупные и неприхотливые. Яйценоскость — до 120 яиц в год.
- Брама: вес до пяти килограммов, мясо с высоким содержанием белка и низким уровнем жира, яйценоскость до 200 яиц в год. Такие птицы чувствительны к холоду, но послушны, поэтому их легко приручить.
- Доркинги: выносливая порода, птицы способны производить до 140 яиц в год. У кур с цветным оперением самое сочное мясо.
Яично-мясные породы кур
Это куры двойной продуктивности: они отлично несутся и при этом славятся мясом хорошего качества — нежным и вкусным. Зооинженер Анастасия Калинина считает яично-мясных кур лучшим вариантом для разведения.
«Лучше всего содержать кур мясо-яичного направления. Они хорошо поедают не только комбикорма, но и подножный корм, а также отходы со стола. У них неплохая яйценоскость и вкусное мясо. К тому же они обладают хорошим иммунитетом», — Анастасия Калинина, зооинженер.
Особенности яично-мясных пород:
- неприхотливы, устойчивы к болезням и холоду;
- вкусное мясо, высокая яйценоскость;
- по размеру и весу крупнее яичных, но меньше мясных;
- могут страдать от переедания.
Родайланды
Родайланды считаются самой распространенной яично-мясной породой. Они отличаются ярким оперением, которого добились селекционеры при разведении.
«Родайленды очень дружелюбные и спокойные. Но для них нужно обязательно обустраивать просторное помещение, иначе птицы будут себя плохо чувствовать», — рассказала Анастасия Калинина.
В год родайленды дают до 250 яиц.
Породу вывели в XIX веке в американском штате Род-Айленд, поэтому птицы и получили такое название. Куры крупные, могут вырасти до трех килограммов, петухи — до четырех. Чаще всего у них ярко-красное и рыжее оперение, редко встречается белое.
Адлерская серебристая
Эту породу вывели в Адлере в середине прошлого века. Она хорошо переносит жаркое лето и весьма неприхотлива в содержании.
Раньше именно адлерскую птицу использовали в промышленном производстве яиц и мяса, но со временем появились кроссы, которые быстрее набирали вес. Поэтому сейчас породу чаще всего разводят на фермах и в домашних хозяйствах.
Одна курица может нести до 200 яиц в год.
И у кур, и у петухов этой породы обычно одинаковая расцветка: черно-белая с вкраплениями.
Суссекс
Эта порода подходит для разведения в умеренном климате. Таких кур вывели в XIX веке в Великобритании, в графстве Суссекс. Сейчас их часто используют для скрещивания с другими породами и получения бройлерных кур.
«Вес кур суссекс — до 2,5 килограмма. Они дают нежное и сочное мясо с низким содержанием жира. При этом сами едят мало», — рассказала эксперт.
Яйценоскость суссексов — до 250 яиц в год.
Орпингтон
Орпингтоны тоже были выведены в Великобритании в конце XIX века. По окраске они бывают:
- черные;
- красные;
- пестрые;
- белые;
- палевые.
Эта порода славится своей устойчивостью к холоду и заболеваниям. Орпингтоны неприхотливы в содержании и имеют дружелюбный характер.
«Мясо дают сочное и нежное. Вес курицы может достигать 3,6 килограмма, петуха — до 4,6 килограмма. Яйценоскость составляет до 200 яиц в год. Цвет скорлупы — белый или светло-коричневый», — поделилась эксперт.
Нью-гемпшир
Американская порода птиц, которые дают и мясо, и яйца, была выведена в США на базе родайлендов. При создании породы стремились повысить яичную продуктивность, поэтому лучших кур отбирали по двум критериям: раннему созреванию и яйценоскости. В итоге нью-гемпширы даже обогнали родайлендов по этим показателям.
В год несушка может принести до 200 яиц.
«Средний вес петуха — 3,6 килограмма, курицы — 3,2 килограмма. Оперение одного цвета — светло-коричневого», — добавила эксперт.
Бойцовые породы кур
Бойцовые породы появились раньше тех, что сейчас используются в хозяйствах и промышленных целях, так как в древности были популярны петушиные бои.
Именно бойцовые куры стали основой для появления мясных и яичных пород, а после и бройлерных кроссов.
Сейчас их разделяют на группы в зависимости от региона происхождения:
- Азиатские;
- Индоиранские;
- Европейские (в эту группу входят и российские);
- Американские.
Особенности бойцовых пород:
- дают мало яиц и имеют сухое мясо;
- отличаются драчливостью и агрессивным характером;
- имеют жесткое оперение, которое плотно прилегает к телу;
- могут быть совершенно разных размеров: есть породы-тяжеловесы, а есть карликовые;
- выносливые и хорошо поддаются дрессировке.
Бойцовых петухов выращивают по всему миру до сих пор. Кроме боев, есть мирные соревнования и выставки, где жюри оценивает внешний вид птиц и их пение.
Обратите внимание, что петушиные бои в России запрещены законом. За демонстрацию жестокого обращения с животными можно получить штраф до 300 тысяч рублей или от трех до пяти лет лишения свободы — это уголовное преступление.
Породы бойцовых петухов
- Азиль (порода выведена в Индии).
- Английская бойцовая.
- Бельгийская бойцовая.
- Шамо (порода из Японии).
- Куланги (среднеазиатская порода).
Декоративные породы кур
Главная особенность этих пород — привлекательный внешний вид. Их заводят в эстетических целях: чтобы двор смотрелся наряднее и красивее. А еще из-за красивого пения петухов.
Особенности декоративных пород:
- достигают половой зрелости позднее, чем другие породы (к девяти месяцам);
- низкая яйценоскость;
- требуют особых условий содержания: например, некоторые птицы не переносят осадков из-за особенностей оперения;
- имеют яркое красивое оперение;
- часто имеют отличительные признаки во внешности, например, хохолки.
Группы декоративных пород
- Бентамки: мелкие, с красивым оперением, петухи могут долго петь.
- Шелковистые: оперение самых разных оттенков, тоже могут долго непрерывно петь.
- Курчавые куры: оперение напоминает завитки.
- Карликовые: среди них есть породы, которые в нормальном размере считаются мясными или яичными, например, орловские.
- Фениксы: куры с длинными хвостами.