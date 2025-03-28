Как выбрать кур для курятника

В 2025 году куриные яйца стоят недешево — от 76 рублей за продукт категории С1 и от 125 рублей — за С0. При этом дорожает куриное мясо: стоимость филе достигло 306 рублей за килограмм. Чтобы не покупать курицу и яйца в магазине, многие россияне разводят птиц самостоятельно — для некоторых это еще и источник дополнительного заработка. «Лента.ру» рассказывает про самые популярные в России породы кур, а также объясняет, какие из них лучше несутся, а каких предпочтительнее разводить ради мяса.

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Главное о курах

Научное название: Gallus gallus domesticus.

Gallus gallus domesticus. Тип: хордовые.

хордовые. Класс: птицы.

птицы. Отряд: курообразные.

курообразные. Семейство: фазановые.

фазановые. Род: Джунглевые куры.

Джунглевые куры. Высота: от 25 до 37 сантиметров.

от 25 до 37 сантиметров. Средний вес: от 2,5 до 4,5 килограмма, зависит от породы.

от 2,5 до 4,5 килограмма, зависит от породы. Внешний вид: тело покрыто перьями, окраска может быть самой разной. Петухи обычно крупнее кур, оперение у них ярче, а гребень — больше.

«Домашняя курица — самая распространенная птица на планете. Она произошла от азиатской джунглевой (банкивской) курицы. Их одомашнили около четырех-шести тысяч лет назад, причем изначально птиц использовали для петушиных боев и ритуалов», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» зооинженер Анастасия Калинина.

Порядка 700 пород кур насчитывается в современном мире.

«В разных регионах мира есть уникальные породы. Например, устойчивые к заболеваниям, характерным для конкретной местности. К ним относится египетский фаюми, выведенный еще в Древнем Египте», — поделилась эксперт.

При этом все породы можно разделить на пять больших групп в зависимости от целей разведения:

яичные;

мясные;

яично-мясные;

бойцовые (для петушиных боев);

декоративные.

Яичные породы кур

Яичные куры предназначены для производства яиц, поэтому качество мяса у них не такое высокое, как у специальных пород. Сами птицы при этом небольшого размера.

«Еще одна отличительная черта яичных кур — раннее созревание. Они достигают половой зрелости к пятому месяцу жизни, тогда же появляются первые яйца», — рассказала Анастасия Калинина.

Особенности яичных пород кур:

хороший иммунитет;

раннее половое созревание;

высокая яйценоскость;

неприхотливость к условиям содержания и кормления;

небольшой размер;

жилистое тело, мало мяса;

нуждаются в хорошем освещении в курятнике.

Белый леггорн

Одна из самых распространенных пород кур-несушек в мире, Леггорн, была выведена в США в середине XIX века. Цвет оперения такой курицы может быть:

черно-пестрый;

буро-полосатый;

белый.

«Именно белые леггорны с яйцами белого цвета имеют промышленное значение. Они также обладают дружелюбным характером и даже немного умеют летать», — поделилась Анастасия Калинина.

До 300 яиц в год дают курицы породы леггорн.

Таких кур часто скрещивают с яично-мясными, чтобы получить кроссы (гибриды пород и линий домашней птицы) с хорошей яйценоскостью и необычным цветом скорлупы. Также их могут объединять с декоративными и карликовыми видами. Тогда получаются яичные кроссы с необычной расцветкой оперения или куры небольшого размера.

Черный австралорп

Эту породу кур вывели в Австралии. Отличительная особенность таких птиц — черный цвет оперения, при этом структура перьев у них рыхлая, неплотная.

«Это довольно крупная порода со спокойным характером. Они устойчивы к самым разным климатическим условиям, в том числе к морозам. Австралорпы несут крупные яйца розовато-коричневого цвета», — рассказала эксперт.

180 яиц в год несет черный австралорп.

Минорка

Выведенная в конце XIX века испанская порода кур, в отличие от австралорпа, холод не переносит. Чтобы обеспечивать этой птице нужные условия содержания, придется утеплять курятник на зиму и регулярно менять подстилку на сухую.

Минорки могут быть или целиком белые, или целиком черные. При этом оперение у таких кур обычно плотное, яркое и лоснящееся.

«Минорки откладывают крупные белые яйца. Эта порода кур имеет дружелюбный характер, но готова защищать себя и сородичей в случае опасности», — поделилась Анастасия Калинина.

В год минорка может приносить до 200 яиц, а половая зрелость у нее наступает уже к пяти месяцам.

Араукана

Эта порода распространена гораздо меньше, чем леггорн. Но она все же пользуется популярностью из-за необычного цвета скорлупы яиц.

«У арауканы, выведенной в Южной Америке в первой половине XX века, яйца голубого цвета. Иногда бывают зеленоватые. В год одна птица может давать до 190 яиц», — добавила Анастасия Калинина.

Арауканы хорошо воспринимают перемены в погоде и в целом неприхотливы. Окраска птиц может быть:

голубая;

черно-красная;

пшеничная;

черная;

золотистая;

кукушечная;

ястребиная.

Мясные породы кур

Эти виды птицы нужны для производства мяса и субпродуктов. В промышленных масштабах разводить их начали в XIX веке.

«Обычно у таких пород высокая скороспелость (то есть они быстро достигают половой зрелости) и достаточно низкая яйценоскость. Кроме того, мясные птицы быстро набирают вес», — поделилась Анастасия Калинина.

Мясные породы довольно крупные, у них крепкое телосложение и костяк. Оперение же более рыхлое по сравнению с яичными курами.

Мясные породы отличаются от яичных и поведением: они не агрессивные, не такие пугливые и спокойно переносят изменения условий содержания.

Основные характеристики мясных пород кур:

низкая яйценоскость;

уже в возрасте двух месяцев птенцы весят 1,5 килограмма, а в пять месяцев — до 4,5 килограмма;

плохо переносят низкие температуры;

нуждаются в хорошем освещении в курятнике.

Корниш

Эта порода имеет долгую историю: ее вывели еще в конце XVIII века в Великобритании. Интересно, что изначально эти куры были бойцовыми, и лишь со временем стали мясными. При этом их также часто относят к яично-мясным породам за счет высокой яйценоскости.

«Вес кур — до 3,6 килограмма, вес петуха может достигать пяти килограммов», — пояснила эксперт.

Кроме того, курицы этой породы могут нести до 200 яиц в год.

Именно корниш используется в качестве отцовской формы при производстве бройлеров.

Основные расцветки корниша:

белые (они используются при производстве бройлеров);

красные;

палевые;

темно-коричневые.

Родительские формы кур

При скрещивании пород или линий (внутрипородные или межпородные группы птиц, объединенные по наличию каких-либо устойчивых признаков) в промышленном производстве используют материнскую и отцовскую форму кур — то есть самок и самцов соответственно, которые нужны для выведения новых кроссов.

Цыпленок-бройлер — это финальный гибрид, полученный в результате скрещивания различных родительских форм мясных пород. Обычно они набирают вес до 2,5 килограмма, после чего их отправляют на убой. Если нужен цыпленок меньшего размера, то отправляют и раньше. Главная особенность бройлеров — быстрый рост.

Плимутрок

«Плимутрок может давать до 250 яиц в год и довольно-таки много мяса. Петухи имеют вес до пяти килограммов, а взрослые курицы — до трех килограммов», — добавила эксперт.

Плимутроки хорошо усваивают корма, послушны, нормально переносят холод и жару. Именно они используются в качестве материнской формы при производстве бройлеров.

Расцветки:

белая;

полосатая;

палевая;

черная.

Лангшан

Эти курицы появились в Китае, а в Россию попали в начале XX века. Они считаются крупными (вес петуха достигает 4,5 килограмма) и скороспелыми, как пояснила Анастасия Калинина.

«Лангшаны большие, но при этом элегантные. Бывают лысоногие и мохноногие виды. В год эта порода может давать от 120 до 160 яиц», — добавила эксперт.

Цвет оперения лангшанов — черный с зеленоватым отливом.

Орловская

Орловские куры красивые и грациозные, но петухи отличаются скверным характером.

«Порода была выведена от бойцовых кур, поэтому до сих пор самцы могут быть драчливыми и злыми», — рассказала Анастасия Калинина.

При этом в год курица орловской породы может давать около 145 яиц.

Орловская порода была выведена в России более 200 лет назад: предположительно, князем Орловским-Чесменским. В XIX веке таких кур стали разводить по всей стране благодаря их терпимости к морозам.

Цвета оперения:

алое;

черно-красное;

пестрое;

белое;

черное;

черно-пестрое;

махагоновое (красное дерево);

ситцевое (в черных, белых и коричневых пятнах).

Джерсийский гигант

«Главная особенность породы отображена в названии: это самые крупные куры в мире! Вес курицы может достигать семи килограммов, что является мировым рекордом», — рассказала эксперт.

Джерсийских гигантов вывели в штате Нью-Джерси в США. Заводчики решили получить крупную курицу, которая могла бы конкурировать с более дорогой индейкой.

До 180 яиц в год дает Джерсийский гигант.

Основные расцветки:

иссиня-черный;

снежно-белый;

пепельно-голубой.

Другие мясные породы

Кохинхин: эффектные, крупные и неприхотливые. Яйценоскость — до 120 яиц в год.

эффектные, крупные и неприхотливые. Яйценоскость — до 120 яиц в год. Брама: вес до пяти килограммов, мясо с высоким содержанием белка и низким уровнем жира, яйценоскость до 200 яиц в год. Такие птицы чувствительны к холоду, но послушны, поэтому их легко приручить.

вес до пяти килограммов, мясо с высоким содержанием белка и низким уровнем жира, яйценоскость до 200 яиц в год. Такие птицы чувствительны к холоду, но послушны, поэтому их легко приручить. Доркинги: выносливая порода, птицы способны производить до 140 яиц в год. У кур с цветным оперением самое сочное мясо.

Яично-мясные породы кур

Это куры двойной продуктивности: они отлично несутся и при этом славятся мясом хорошего качества — нежным и вкусным. Зооинженер Анастасия Калинина считает яично-мясных кур лучшим вариантом для разведения.

«Лучше всего содержать кур мясо-яичного направления. Они хорошо поедают не только комбикорма, но и подножный корм, а также отходы со стола. У них неплохая яйценоскость и вкусное мясо. К тому же они обладают хорошим иммунитетом», — Анастасия Калинина, зооинженер.

Особенности яично-мясных пород:

неприхотливы, устойчивы к болезням и холоду;

вкусное мясо, высокая яйценоскость;

по размеру и весу крупнее яичных, но меньше мясных;

могут страдать от переедания.

Родайланды

Родайланды считаются самой распространенной яично-мясной породой. Они отличаются ярким оперением, которого добились селекционеры при разведении.

«Родайленды очень дружелюбные и спокойные. Но для них нужно обязательно обустраивать просторное помещение, иначе птицы будут себя плохо чувствовать», — рассказала Анастасия Калинина.

В год родайленды дают до 250 яиц.

Породу вывели в XIX веке в американском штате Род-Айленд, поэтому птицы и получили такое название. Куры крупные, могут вырасти до трех килограммов, петухи — до четырех. Чаще всего у них ярко-красное и рыжее оперение, редко встречается белое.

Адлерская серебристая

Эту породу вывели в Адлере в середине прошлого века. Она хорошо переносит жаркое лето и весьма неприхотлива в содержании.

Раньше именно адлерскую птицу использовали в промышленном производстве яиц и мяса, но со временем появились кроссы, которые быстрее набирали вес. Поэтому сейчас породу чаще всего разводят на фермах и в домашних хозяйствах.

Одна курица может нести до 200 яиц в год.

И у кур, и у петухов этой породы обычно одинаковая расцветка: черно-белая с вкраплениями.

Суссекс

Эта порода подходит для разведения в умеренном климате. Таких кур вывели в XIX веке в Великобритании, в графстве Суссекс. Сейчас их часто используют для скрещивания с другими породами и получения бройлерных кур.

«Вес кур суссекс — до 2,5 килограмма. Они дают нежное и сочное мясо с низким содержанием жира. При этом сами едят мало», — рассказала эксперт.

Яйценоскость суссексов — до 250 яиц в год.

Орпингтон

Орпингтоны тоже были выведены в Великобритании в конце XIX века. По окраске они бывают:

черные;

красные;

пестрые;

белые;

палевые.

Эта порода славится своей устойчивостью к холоду и заболеваниям. Орпингтоны неприхотливы в содержании и имеют дружелюбный характер.

«Мясо дают сочное и нежное. Вес курицы может достигать 3,6 килограмма, петуха — до 4,6 килограмма. Яйценоскость составляет до 200 яиц в год. Цвет скорлупы — белый или светло-коричневый», — поделилась эксперт.

Нью-гемпшир

Американская порода птиц, которые дают и мясо, и яйца, была выведена в США на базе родайлендов. При создании породы стремились повысить яичную продуктивность, поэтому лучших кур отбирали по двум критериям: раннему созреванию и яйценоскости. В итоге нью-гемпширы даже обогнали родайлендов по этим показателям.

В год несушка может принести до 200 яиц.

«Средний вес петуха — 3,6 килограмма, курицы — 3,2 килограмма. Оперение одного цвета — светло-коричневого», — добавила эксперт.

Бойцовые породы кур

Бойцовые породы появились раньше тех, что сейчас используются в хозяйствах и промышленных целях, так как в древности были популярны петушиные бои.

Именно бойцовые куры стали основой для появления мясных и яичных пород, а после и бройлерных кроссов.

Сейчас их разделяют на группы в зависимости от региона происхождения:

Азиатские;

Индоиранские;

Европейские (в эту группу входят и российские);

Американские.

Особенности бойцовых пород:

дают мало яиц и имеют сухое мясо;

отличаются драчливостью и агрессивным характером;

имеют жесткое оперение, которое плотно прилегает к телу;

могут быть совершенно разных размеров: есть породы-тяжеловесы, а есть карликовые;

выносливые и хорошо поддаются дрессировке.

Бойцовых петухов выращивают по всему миру до сих пор. Кроме боев, есть мирные соревнования и выставки, где жюри оценивает внешний вид птиц и их пение.

Обратите внимание, что петушиные бои в России запрещены законом. За демонстрацию жестокого обращения с животными можно получить штраф до 300 тысяч рублей или от трех до пяти лет лишения свободы — это уголовное преступление.

Породы бойцовых петухов

Азиль (порода выведена в Индии).

Английская бойцовая.

Бельгийская бойцовая.

Шамо (порода из Японии).

Куланги (среднеазиатская порода).

Декоративные породы кур

Главная особенность этих пород — привлекательный внешний вид. Их заводят в эстетических целях: чтобы двор смотрелся наряднее и красивее. А еще из-за красивого пения петухов.

Особенности декоративных пород:

достигают половой зрелости позднее, чем другие породы (к девяти месяцам);

низкая яйценоскость;

требуют особых условий содержания: например, некоторые птицы не переносят осадков из-за особенностей оперения;

имеют яркое красивое оперение;

часто имеют отличительные признаки во внешности, например, хохолки.

Группы декоративных пород