К чему надо приготовиться, если вы решили завести щенка

Решили завести щенка? Это прекрасное решение, но важно понимать, что вместе с радостью в ваш дом придут и некоторые трудности. Мы расскажем, к чему стоит быть готовым, чтобы избежать неожиданностей.

Щенки любят грызть все, что попадается на глаза: обувь, провода, мебель и даже обои. Будьте готовы к тому, что некоторые вещи могут пострадать, пока малыш учится правилам поведения.

Первое время щенок может скулить по ночам, особенно если он только что оторвался от мамы, братьев и сестер. Это нормально, но требует терпения и понимания с вашей стороны.

Щенки нуждаются в частых прогулках, регулярном кормлении и обучении. Если у вас плотный график, подумайте, кто будет заниматься питомцем в ваше отсутствие.

Помимо стоимости самого щенка, вам придется тратиться на корм, ветеринарные услуги, прививки, игрушки и аксессуары. Это может стать ощутимой статьей расходов.