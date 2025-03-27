Специалисты подсказали три способа справиться с сорняками без химии

Надоело каждые выходные пропалывать свой огород? Сорняки имеют сильную корневую систему, и бороться с ними выдергиванием бывает не эффективно. Избавляемся от надоедливых растений без химии. Вот три способа, которые работают на 100%!

1. Уксусная атака (для точечного применения)

1 л уксуса 9%

1 ст. л. поваренной соли

5 капель средства для мытья посуды

Смешайте в пульверизаторе и обрабатывайте сорняки в солнечный день. Уже через два-три дня они пожелтеют и погибнут!

2. Кипяток + соль (для дорожек и междурядий)

Вскипятите 5 л воды

Добавьте 1 стакан соли

Полейте между плиткой и вдоль заборов

Эффект на весь сезон! Повторяйте два-три раза за лето.

3. Мыльный раствор (для молодых сорняков)

1 л горячей воды

2 ст. л. хозяйственного мыла (натертого)

1 ст. л. лимонной кислоты

Опрыскивайте утром — мыло закупоривает поры растений, а кислота усиливает действие.

Важно:

Применяйте растворы только на сорняках

Избегайте попадания на культурные растения

Лучшее время — сухая безветренная погода

Профилактика: мульчируйте грядки скошенной травой или корой — это предотвратит появление новых сорняков! Сохраните эти рецепты, и ваш огород будет самым ухоженным в округе!