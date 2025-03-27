Специалисты подсказали три способа справиться с сорняками без химии

Избавляемся от сорняков без химии: 3 способа, которые работают на 100%
Надоело каждые выходные пропалывать свой огород? Сорняки имеют сильную корневую систему, и бороться с ними выдергиванием бывает не эффективно. Избавляемся от надоедливых растений без химии. Вот три способа, которые работают на 100%!
1. Уксусная атака (для точечного применения)
- 1 л уксуса 9%
- 1 ст. л. поваренной соли
- 5 капель средства для мытья посуды
Смешайте в пульверизаторе и обрабатывайте сорняки в солнечный день. Уже через два-три дня они пожелтеют и погибнут!
2. Кипяток + соль (для дорожек и междурядий)
- Вскипятите 5 л воды
- Добавьте 1 стакан соли
- Полейте между плиткой и вдоль заборов
Эффект на весь сезон! Повторяйте два-три раза за лето.
3. Мыльный раствор (для молодых сорняков)
- 1 л горячей воды
- 2 ст. л. хозяйственного мыла (натертого)
- 1 ст. л. лимонной кислоты
Опрыскивайте утром — мыло закупоривает поры растений, а кислота усиливает действие.
Важно:
- Применяйте растворы только на сорняках
- Избегайте попадания на культурные растения
- Лучшее время — сухая безветренная погода
Профилактика: мульчируйте грядки скошенной травой или корой — это предотвратит появление новых сорняков! Сохраните эти рецепты, и ваш огород будет самым ухоженным в округе!