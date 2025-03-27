Избавляемся от сорняков без химии: 3 способа, которые работают на 100%

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Надоело каждые выходные пропалывать свой огород? Сорняки имеют сильную корневую систему, и бороться с ними выдергиванием бывает не эффективно. Избавляемся от надоедливых растений без химии. Вот три способа, которые работают на 100%!

Специалисты подсказали три способа справиться с сорняками без химии
© РИА Новости

1. Уксусная атака (для точечного применения)

  • 1 л уксуса 9%
  • 1 ст. л. поваренной соли
  • 5 капель средства для мытья посуды

Смешайте в пульверизаторе и обрабатывайте сорняки в солнечный день. Уже через два-три дня они пожелтеют и погибнут!

2. Кипяток + соль (для дорожек и междурядий)

  • Вскипятите 5 л воды
  • Добавьте 1 стакан соли
  • Полейте между плиткой и вдоль заборов

Эффект на весь сезон! Повторяйте два-три раза за лето.

3. Мыльный раствор (для молодых сорняков)

  • 1 л горячей воды
  • 2 ст. л. хозяйственного мыла (натертого)
  • 1 ст. л. лимонной кислоты

Опрыскивайте утром — мыло закупоривает поры растений, а кислота усиливает действие.

Важно:

  • Применяйте растворы только на сорняках
  • Избегайте попадания на культурные растения
  • Лучшее время — сухая безветренная погода

Профилактика: мульчируйте грядки скошенной травой или корой — это предотвратит появление новых сорняков! Сохраните эти рецепты, и ваш огород будет самым ухоженным в округе!