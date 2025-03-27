Как сделать лакомство для кота

Хотите побаловать питомца чем-то особенным, но без вредных добавок? Домашние лакомства — это просто, полезно и точно придется кошке по вкусу. Всего несколько минут — и у вас готова натуральная вкусняшка!

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Попробуйте сделать хрустящие куриные кусочки: нарежьте филе небольшими кубиками, подсушите в духовке при 100 °C до хруста — и готово. Любит рыбу? Запеките небольшие кусочки лосося без соли, остудите и предложите пушистому гурману.

Для более мягкого варианта можно приготовить паштет из печени: обжарьте куриную печень без специй, измельчите с небольшим количеством воды — получится нежная паста.

Ранее также сообщалось о способах пережить весеннюю линьку вашего питомца. Чтобы справиться с этим периодом и помочь животному, важно правильно ухаживать за его шерстью.