Раскрыт трюк, который спасет огород от паразитов

Ранняя весна — лучшее время для защиты плодовых деревьев от вредителей. Если упустить момент, к моменту цветения бороться с насекомыми будет уже поздно. Но не спешите использовать химикаты — есть простой и безопасный способ, проверенный годами.

Как только температура воздуха поднимется выше 3 °C, разожгите в саду небольшой костер. Важно, чтобы он не горел ярко, а тлел, выделяя много дыма. Сам по себе дым защитит деревья от заморозков, но для борьбы с вредителями нужно добавить в костер табачную пыль.

Табачная пыль — это натуральное средство, которое не вредит людям и животным, но эффективно уничтожает тлю, муравьев и других насекомых. На один костер достаточно всего 5–10 г пыли. Чтобы дым продолжал выделяться как можно дольше, добавьте в костер сырую траву или влажные опилки.

Уже через 20–30 минут табачный дым сделает свое дело: вредители покинут ваш сад, а деревья будут готовы к обильному цветению и плодоношению.

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