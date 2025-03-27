Народные приметы для дачников: хитрости для урожая и отпугивания кротов

Народные приметы для дачников — это не только о погоде и урожае, но и о маленьких хитростях, которые передаются из поколения в поколение.

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Считается, если посадить картошку в полнолуние, она вырастет крупной, но будет хуже храниться. А чтобы капуста не болела, ее сажают в четверг, приговаривая: «Как четверг пухлый, так и капуста круглая».

Если на участке завелись кроты, наши предки советовали воткнуть в землю ветку бузины — ее запах отпугнет вредителей. А чтобы защитить урожай от тли, рядом с грядками сажали бархатцы или настурцию — они не только красивы, но и полезны.

Интересная примета связана с компостной кучей: если на нее сядет ворона, значит, удобрение будет особенно питательным. А если в саду зацвел чертополох, жди богатого урожая ягод.

Еще одна необычная примета: если на дачу прилетают аисты, это к удаче. А если в доме завелись пауки, не спешите их прогонять — они считаются хранителями домашнего уюта и богатства.