Агроном перечислил самые неприхотливые цветы для дачного участка

Флоксы, петуньи и хосты отлично растут на садовом участке и не требуют сложного ухода, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.

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По его словам, если нет много времени ухаживать за растениями, стоит обратить внимание на так называемые однолетники.

«Их сажают по окончании заморозков, то есть примерно в конце мая – начале июня, и дальше они спокойно цветут до первых осенних морозов. Это могут быть петуньи, космеи, бархатцы различных расцветок и так далее, – пояснил эксперт. – Советую обратить внимание на флоксы, пионы и хосты. Они замечательно растут многие годы, десятилетия, даже в тенистых участках, и требуют минимального ухода. Особенно хороши старые сорта хостов (альбопикта, зибольда, медиовариегата): они крупные, легко отвоевывают себе место среди сорняков, могут достаточно долго расти и увеличиваться в размерах, оставаясь при этом красивыми».

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