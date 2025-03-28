Эксперт предупредил о вреде большого количества растений в спальне

Комнатные растения — это уже давно символ уюта и заботы о здоровье. Но избыток таких цветов может плохо влиять на наш организм.

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В ночное время растения «дышат» так же, как и человек. То есть Поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Если цветы стоят в небольшой спальне, где закрыты окна, то это может привести к накоплению углекислого газа в помещении. Если концентрация этого газа выше 1000 ppm, то это может вызвать усталость, головные боли, ухудшение концентрации. Организм тоже полностью восстановиться за ночь из-за избытка СО2 не может.

За ночь одно среднее комнатное растение может выделять примерно 5−10 г углекислого газа. Если же таких растений будет 20, то это число возрастёт до 100−200 г, что уже ощутимо. Если же у вас ещё герметичные окна, недостаточная вентиляция в спальне, то она может превратиться в ловушку для СО2.

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