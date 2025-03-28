В Госдуме предложили ввести градацию на право владения собакой

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести градацию на право владения собакой в черте городов. Согласно инициативе, небольшие породы будут доступны для свободного владения и содержания, а крупные и опасные должны становиться под государственный контроль.

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Копия обращения на имя заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константина Савенкова есть в распоряжении RT.

Как отметил Милонов, в последнее время в стране происходит бурное обсуждение решения проблемы беспризорных и бродячих собак, представляющих опасность для населения.

«Проблема бродячих и агрессивных собак остаётся нерешаемой ввиду того, что предлагаемые на сегодня механизмы и способы контроля популяции борются не с причинами их возникновения, а с последствиями», — отметил депутат.

По его словам, собаки оказываются на улице из-за их бывших хозяев, которые не справились с ответственностью по содержанию.

«Оказавшись на улице, мелкие собаки погибают в первые месяцы, а крупные и агрессивные животные сбиваются в стаи и начинают стремительно дичать, представляя серьёзную опасность для людей», — подчеркнул собеседник RT.

В связи с этим, по его мнению, необходимо внедрение градации на право владения собакой в черте городов.

«Небольшие декоративные породы должны оставаться доступны для свободного владения и содержания, в то время как крупные, опасные, особые и служебные породы должны становиться под государственный контроль. Ограничив возможность для безответственных граждан свободно приобретать и содержать крупных и опасных собак в своих квартирах, со временем мы сумеем предотвратить их попадание на улицу и, как следствие, сумеем искоренить саму проблему опасных беспризорных собак», — говорится в обращении.

В связи с этим он попросил дать оценку идее, согласно которой для владения собакой из перечня потенциально опасных собак, утверждённого постановлением правительства, для проживания в квартире в черте города будет требоваться письменное согласование и регистрация органов ветеринарного контроля.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате нападения стаи бродячих собак на территории кладбища погибла женщина.