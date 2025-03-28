Названа лучшая обивка мебели для владельцев домашних животных

Дизайнер Шаталин посоветовал выбирать диваны с замшей
Замша, велюр и флок меньше всего подвержены внешним воздействиям и позволят продлить срок службы мягкой мебели. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления мягкой мебели интерьерной компании Mr.Doors Антон Шаталин.
«Первая категория обивочных мебельных тканей, которые подойдут для заводчиков домашних питомцев это замша. Разновидности замшевых тканей износостойкие, обладают достаточной плотностью и хорошо чистятся. Тем самым, по эксплуатационным свойствам их можно смело выбирать заводчикам домашних питомцев. Однако есть некоторые ограничения в дизайне мягкой мебели с такой обивкой, поскольку ткань мелковорсная и не слишком фактурная. Подойдут такие изделия для интерьеров в стиле минимализм, сканди, джапанди», — рассказал дизайнер.
Он также посоветовал выбирать ткани — велюр и флок.
«Они относятся к ворсовым тканям с добротными качественными характеристиками и широкими возможностями в плане дизайна. Флок — это полностью синтетический материал, который не впитывает ни влагу, ни запахи, хорошо чистится и исключает затяжки и царапины. Что же касается велюра, то это более натуральная ткань, которая также имеет достаточный набор характеристик, который подойдет, если дома есть домашние животные», — объяснил Шаталин.
Из самых нестойких обивок для диванов он выделил рогожку, букле и шенилл.
«Если же говорить об обивках, которые больше остальных подвержены внешним воздействиям, то к ним можно отнести все плетеные ткани (рогожка, букле, шенилл), разновидности кожи, а также экомех. Безусловно, в плане эстетичности они выигрывают у многих других, но вот по характеристикам, важным для заводчиков домашних животных, уступают замше, велюру и флоку», — отметил эксперт.