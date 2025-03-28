Названа лучшая обивка мебели для владельцев домашних животных

Замша, велюр и флок меньше всего подвержены внешним воздействиям и позволят продлить срок службы мягкой мебели. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления мягкой мебели интерьерной компании Mr.Doors Антон Шаталин.

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«Первая категория обивочных мебельных тканей, которые подойдут для заводчиков домашних питомцев это замша. Разновидности замшевых тканей износостойкие, обладают достаточной плотностью и хорошо чистятся. Тем самым, по эксплуатационным свойствам их можно смело выбирать заводчикам домашних питомцев. Однако есть некоторые ограничения в дизайне мягкой мебели с такой обивкой, поскольку ткань мелковорсная и не слишком фактурная. Подойдут такие изделия для интерьеров в стиле минимализм, сканди, джапанди», — рассказал дизайнер.

Он также посоветовал выбирать ткани — велюр и флок.

«Они относятся к ворсовым тканям с добротными качественными характеристиками и широкими возможностями в плане дизайна. Флок — это полностью синтетический материал, который не впитывает ни влагу, ни запахи, хорошо чистится и исключает затяжки и царапины. Что же касается велюра, то это более натуральная ткань, которая также имеет достаточный набор характеристик, который подойдет, если дома есть домашние животные», — объяснил Шаталин.

Из самых нестойких обивок для диванов он выделил рогожку, букле и шенилл.