Дизайнер Шаталин посоветовал выбирать диваны с замшей

Газета.Ru

Замша, велюр и флок меньше всего подвержены внешним воздействиям и позволят продлить срок службы мягкой мебели. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления мягкой мебели интерьерной компании Mr.Doors Антон Шаталин.

Названа лучшая обивка мебели для владельцев домашних животных
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«Первая категория обивочных мебельных тканей, которые подойдут для заводчиков домашних питомцев это замша. Разновидности замшевых тканей износостойкие, обладают достаточной плотностью и хорошо чистятся. Тем самым, по эксплуатационным свойствам их можно смело выбирать заводчикам домашних питомцев. Однако есть некоторые ограничения в дизайне мягкой мебели с такой обивкой, поскольку ткань мелковорсная и не слишком фактурная. Подойдут такие изделия для интерьеров в стиле минимализм, сканди, джапанди», — рассказал дизайнер.

Он также посоветовал выбирать ткани — велюр и флок.

«Они относятся к ворсовым тканям с добротными качественными характеристиками и широкими возможностями в плане дизайна. Флок — это полностью синтетический материал, который не впитывает ни влагу, ни запахи, хорошо чистится и исключает затяжки и царапины. Что же касается велюра, то это более натуральная ткань, которая также имеет достаточный набор характеристик, который подойдет, если дома есть домашние животные», — объяснил Шаталин.

Из самых нестойких обивок для диванов он выделил рогожку, букле и шенилл.

«Если же говорить об обивках, которые больше остальных подвержены внешним воздействиям, то к ним можно отнести все плетеные ткани (рогожка, букле, шенилл), разновидности кожи, а также экомех. Безусловно, в плане эстетичности они выигрывают у многих других, но вот по характеристикам, важным для заводчиков домашних животных, уступают замше, велюру и флоку», — отметил эксперт.