Ученые нашли способ уничтожить опасные «вечные химикаты» в доме

Более 70 лет так называемые вечные химикаты использовались для создания вещей вокруг нас. К ним относятся антипригарная посуда, ткани, упаковки для продуктов и пр. Эти вещества эксперты связывали с серьёзными последствиями для здоровья. В том числе с несколькими видами рака.

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От ПФАС (пер- и полиперфторалкилированных веществ), как известно, избавиться сложно. Специалисты из Оксфордского университета вместе с Университетом штата Колорадо в США создали новый метод уничтожения этих химикатов и извлечения из них полезных элементов.

Доктор Лонг Янг, химик из Оксфордского университета и один из ведущих авторов исследования, отметил, что уничтожение ПФАС с помощью фосфатных солей — инновация, предлагающая эффективное решение давней проблемы.

Первым делом учёные провели реакцию образцов ПФАС с солями фосфата калия. Далее они измельчили «вечные химикаты» и соли вместе с помощью шарикоподшипников (то есть небольших металлических шариков, которые используются в машинах). В итоге специалистам удалось разорвать в ПФАС сильные связи углерод-фтор и извлечь фтор для его применения в других задачах.