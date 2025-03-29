Эксперт предупредил, что нужно успеть сделать на даче в конце марта

В конце марта на даче дел столько, что только успевай крутиться. Кандидат биологических наук, гендиректор «Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев назвал самые нужные, первостатейные задачи садоводов.

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Шаг 1.Пожалуй, самое главное сейчас — успеть обработать сад

Поскольку минувшей зимой сильных морозов не случилось, не «прижало» ими и болезни. Так что доставайте опрыскиватель, заряжайте его раствором железного купороса, причем концентрированным, и проводите, «прыгнув в последний вагон», так называемое искореняющее опрыскивание. Делают его строго до распускания почек.

Кстати, важно: если вы делаете раствор сами, посмотрите инструкцию — его готовят хитро: сначала вода подкисляется лимонной кислотой, и только потом туда добавляется железный купорос, иначе выпадет рыжая «ржавчина». Обработать надо кусты и плодовые деревья, все внутри теплицы, обязательно черную смородину, крыжовник, груши. А вот позже уже надо будет произвести обработку растений от цветоеда.

Шаг 2. Если не побелили сад по осени, белите его сейчас

Причем высоко — на максимум вытянутой руки! От яркого солнца деревья уже получили ожоги, на их стволах появились трещинки, очень привлекательные для вредителей и болезней. Сад нужно защитить!

Шаг 3. Сохраните опавшие листья

В этом году невольно выиграли те, кто листья по каким-то причинам не убирал; речь, понятно, идет о листьях здоровых. В тех садах, где растения нечасто обрабатывают химикатами, на листьях столько болезней, грибов, вирусов и прочего, что их нужно сжигать без размышления. Если же опад здоров, вы увидите, насколько лучше себя чувствуют под ним после такой зимы и газон, и растения. Здоровые листья — это пища для дождевых червей, которые перерабатывают их в почву.

Шаг 4. Приготовьте для борьбы с вредителями препараты с метальдегидом

Пока трудно сказать, как повлияла наша теплая и практически бесснежная зима на количество зимующих вредителей, больше их будет или меньше. Не знаем мы пока и то, как перезимовали слизни. Будьте очень внимательны — насекомые скоро начнут просыпаться. Например, я в прошлом году уже ранней весной наблюдал взрослых слизней, отлично перезимовавших! Хотя я, честно говоря, приверженец механического сбора слизней — это экологически безопаснее.

Шаг 5. Если в саду есть можжевельники, обработайте их от грибных болезней

Видели рыжую слизь на ветках? Вот-вот! Это именно та пакость, которая потом переметнется на груши. Если вы знаете, что растение болеет, удалите его с участка, так меньше рисков перезаражать окружающие растения.

Шаг 6. Если вас напрягает разросшийся мох, можно от него избавиться

Единственный способ это сделать — оборвать те микрокапилляры, что связывают его с подземным источником воды. А именно — переборонить почву, просушить ее, возможно, дренировать.

Шаг 7. Ну и, конечно, сейчас самое время заняться прививками

Помните одно из основных правил: на плодоносящую в поздние сроки яблоню типа антоновки нельзя прививать сорта ранние, вроде грушовки. Если вы никогда не занимались прививками, попробуйте, Создание чудо-дерева с разными яблочками — занятие интересное.

Михаил Краснов, биолог:

«Несмотря на то что избытка воды на участках не наблюдается, советую первым делом проколоть на даче газон — вилами или специальными приспособлениями для аэрации. Это критически важно сделать сейчас. Газон подышит, и если под его плотной верхней частью скопились излишки влаги, они уйдут, не застаиваясь».

Знаете ли вы, что...

Знаменитые английские газоны вошли в моду в 1610-е годы. За них ратовал знаменитый философ Фрэнсис Бэкон: он писал, что «лужайки прекрасны!»

Все, у кого есть сад, понимают, насколько важно вовремя обрабатывать его от вредителей. Чтобы грамотно подобрать время обработки, есть соответствующий «календарь» с фазами. Когда и чем нужно обрабатывать сад весной — в материале «Вечерней Москвы».