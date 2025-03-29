Садовод — о подготовке к дачному сезону и борьбе с вредителями и болезнями

Перед стартом дачного сезона RT поговорил с председателем Московского союза садоводов, главным редактором газеты «Ваши 6 соток» Андреем Тумановым об основных аспектах любительского садоводства. Эксперт рассказал, как правильно обращаться с рассадой, обезопасить сад от вредителей и использовать химические препараты без вреда для здоровья. Также Туманов предостерёг садоводов от излишних манипуляций и объяснил, почему многие популярные народные советы не работают.

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Как начинается подготовка к огородному сезону? Есть ли работы, которые нужно провести заблаговременно, например зимой или после сбора предыдущего урожая?

— На самом деле сезон никогда не заканчивается. Если нет работ непосредственно на даче, то садоводы изучают информацию, покупают семена и так далее.

Считается, что весна — лучшее время для обрезки и прививки. Но весна очень короткая, и всего не успеть. Кусты можно обрезать осенью, когда листья уже опали, а снег ещё не пошёл. Прививки можно делать зимой — приживаемость ниже, но их можно сделать больше.

Любитель может себе позволить делать не так, как рекомендует классическая агрономия, а частный опыт бывает ценнее, чем чужие, часто ошибочные советы — например, из интернета. Старые книги тоже не всегда актуальны — некоторые данные, химические препараты, агротехнологии устаревают.

Садоводству учатся всю жизнь: я занимаюсь этим более 50 лет, но говорю, что я начинающий. Невозможно изучить всё. Одного только цветка лилейника десятки тысяч сортов, и многие другие культуры тоже очень разнообразны.

В числе популярных советов — рекомендация пользоваться для расчёта времени посадки лунным календарём. Что вы думаете об этом?

— Мой дядя — астрофизик с мировым именем, и я интересовался этой наукой с детства. Лунный календарь не имеет отношения к науке, но может быть полезен начинающим садоводам, потому что дисциплинирует: когда времени нет, приходится переносить работы, что-то забывается. Тогда конкретная дата в календаре — повод заняться садом и огородом. Если это как-то помогает, то можно пользоваться.

Как правильно подготовить рассаду? Возможно, о каких-то моментах садоводы часто забывают?

— Советов по выращиванию рассады миллион. Но если вы в чём-то до конца не уверены, то лучше этого не делать. Не стоит дезинфицировать семена или стимулировать рост, замачивая их в янтарной кислоте, боре или йоде. Семена большинства культур, которые вы покупаете в магазине, уже обработаны, протравлены. Если их обработать один раз, это пойдёт на пользу, вторая обработка — уже нет, а после третьей они станут невсхожими.

Я всегда проращиваю семена перед посевом в пластиковых баночках с крышкой. Туда можно положить вату, салфетки, тряпочки, чтобы семена не пересыхали. Во влажной среде в тёплом месте большинство семян прорастают от трёх дней до 1,5 недели — в зависимости от культуры. Высаживать семена нужно осторожно — например, с помощью медицинского пинцета. Грунт для посадки я сначала держу в ящике или горшке, а начиная с семядольной фазы пересаживаю ростки в индивидуальные ёмкости.

Ростки желательно подсвечивать, особенно если окна дома выходят на северную сторону. Это можно сделать обычной светодиодной лампочкой. Специализированные приборы для освещения покупать необязательно. Когда рассада начинает вытягиваться, стоит увеличивать длину светового дня. Светодиодную лампочку можно пододвигать непосредственно к растениям. Она не обожжёт ростки, в отличие от лампы накаливания.

Подкармливать рассаду необходимо не всегда. Даже не в самой богатой земле хватит питательных веществ на 1—1,5 месяца роста рассады. Можно использовать по инструкции жидкое минеральное удобрение, в котором содержится полный ряд макроэлементов: азот, фосфор, калий. Делать настои на золе или скорлупе не стоит. И не нужно покупать удобрения якобы из органических веществ — растения не питаются органикой. Она со временем минерализируется до тех же азота, фосфора и калия. Но на это требуется время, а пока растёт рассада, мало что из полезных веществ станет доступным.

Если есть возможность, растения лучше закалять. При температуре +5...+7 °С можно выставлять их на солнце, чтобы они получили весь спектр освещения. Главное — не переморозить рассаду: при температуре ниже нуля всё точно замёрзнет.

Но городская квартира — неблагоприятное место для выращивания рассады: света мало, температура высокая, воздух сухой. Тем, кто не фанат самостоятельного выращивания, гораздо выгоднее купить готовую рассаду в оранжерее, выращенную под присмотром профессионалов.

Как правильно использовать гербициды, пестициды и прочую химию? На что обращать внимание, чтобы не навредить?

— Пестициды — химические препараты, которые включают инсектициды — средства борьбы с насекомыми, гербициды — средства борьбы с сорняками, фунгициды — средства борьбы с грибными болезнями, а также другие группы.

Пользоваться стоит теми препаратами, которые разрешены для садоводов-любителей: они продаются в магазинах в небольшой упаковке. Обязательно надо чётко соблюдать инструкцию. Если использовать больше препарата, можно добиться противоположного эффекта. Навредить неумелыми опрыскиваниями гораздо легче, чем принести пользу.

Нужно помнить, что у каждого препарата есть свой срок ожидания, когда после применения он распадается на безопасные элементы и овощи с огорода можно есть без опаски. Обычно у препаратов для любителей этот срок составляет не более месяца.

Это не яды, которые остаются навсегда, как иногда пугают экологи. Правильное применение по регламенту и инструкциям не несёт практически никакого вреда.

Обработка и борьба с вредителями эффективны только в определённую фенофазу (явления в цикле развития растений. — RT), когда вредитель наиболее уязвим. Не разбираясь в этих процессах, лучше не принимать таких мер.

Также важно знать, что нет панацеи от любых болезней. Самый популярный псевдопрепарат — йод с молоком. На самом деле он бесполезен.

Препаратами для профессионалов любителям пользоваться нельзя. Например, препарат от грибных болезней «Фундазол» уже лет 20 запрещён для садоводов-любителей. При неправильном обращении им можно отравиться. Препарат «Нитрафен» был запрещён ещё в 1981 году, поскольку он провоцирует онкологию. Однако эти препараты можно купить через интернет, и люди на себе, на своей семье ставят подобные опыты, а некоторые ещё и торгуют обработанными овощами.

Агрономы немало внимания уделяют так называемым растениям-предшественникам. Что это за принцип и как его можно применять в частном хозяйстве?

— Плодосменность — первая мера для профилактики заболеваний растений. Она заключается в том, чтобы не сажать на одном месте одинаковые или родственные культуры, поскольку они подвержены одинаковым болезням. Это, например, картошка и томат; чеснок и лук; огурцы, тыквы и кабачки; арбузы и дыни. Культуры нужно менять местами. Земледельцы знали это ещё в древности.

Среди популярных культур есть такие, которые плохо уживаются вместе — и их не следует сажать на соседних грядках?

— Дело, скорее, в том, что каждая культура требует своих условий. Так, согласно классической агрономии, нельзя сажать огурцы и помидоры в одной теплице, потому что для роста огурцов нужна более высокая влажность. Но у многих дачников есть всего одна теплица, куда сажают и огурцы, и помидоры — а на следующий год их меняют местами. Это нехорошо, но допустимо, если нет альтернативы.

Некоторые культуры могут серьёзно подавлять другие. Например, много лет назад я обнаружил проплешины в живой изгороди из шиповника, как будто кто-то налил туда гербицида. Но я увидел, что изнутри шиповника растёт лимонник китайский: видимо, кто-то выбросил косточки — и сеянцы начали подавлять рост шиповника, хотя это очень неприхотливая культура.

Что можно сделать, чтобы предупредить появление грызунов и кротов?

— Крот практически не вредит растениям, он приносит больше пользы, чем вреда. Крот может портить газон, и не очень хорошо, что он ест дождевых червей.

Крота можно поймать кротоловкой. В поверхностную охотничью нору нужно поставить две штуки, чтобы поймать крота вне зависимости от того, с какой стороны хода он придёт. Но позже могут прийти кроты с соседних участков. На 100% от крота защищают только антикротиные сетки для газона и теплиц. Они стелются на землю, сверху насыпается ещё земля, и крот просто не проходит через сетку.

Мыши, крысы и прочие грызуны приходят туда, где есть пища, особенно на участки, где выращивают кур или других животных. Против грызунов используются отравленные приманки, мышеловки, мышиный клей. Помогают и кошки, которые ловят грызунов. Для борьбы с ними нужен, как правило, комплекс мер.

Опасный вредитель — водяная полёвка, или водяная крыса. Она всеядна. Водяная полёвка любит канавы, но встретить её можно не только у воды. Против неё используются капканы, отравленные приманки. В основном урожай портит именно она.

На участках можно встретить и землеройку — она похожа на мышь с острой мордочкой. Землеройки полезны для сада и огорода, они ничего не грызут и не роют, вопреки названию, а уничтожают вредителей.

Если говорить о вредителях из числа насекомых, то можно ли избавиться от них без инсектицидов?

— Это не всегда эффективно, но применимо в любительском садоводстве. У хорошего любителя в кармане, кроме ножа, должна лежать ещё и лупа. Внимательно рассматривайте листочки, трещинки на коре. Если вы вовремя залечиваете механические повреждения и ожоги, убираете вредителей, вы с 90%-ной вероятностью решите проблемы в саду.

Начать можно с простого — прибрать участок. Например, убрать прошлогодние засохшие яблоки: каждое из них имеет в себе миллиарды спор разных болезней, которые в тёплое время будут разноситься по всему саду. Всё больное должно быть уничтожено, утилизировано. Растительные остатки, которые не пошли в компост, можно сжечь в печке или закопать поглубже в землю. Желательно, чтобы этим же занимались и ваши соседи.

Чтобы растения были здоровы, главное — профилактика. Лечить их от болезней чаще всего бесполезно, даже профессионалы этим не занимаются. Например, кто-то долгие годы борется с почковым смородиновым клещом или мучнистой росой. Если есть такая проблема — старую смородину лучше вырубить и купить в питомнике сорт, устойчивый к заболеваниям. Не стоит брать растения у соседей — они также могут быть заражены, и придётся дальше бороться с болезнями. Нередко садоводы целыми днями занимаются одной борьбой: с соседями, с вредителями — со всеми. Но ведь дача нужна, чтобы отдыхать, получать удовольствие от сада, а не только бороться.