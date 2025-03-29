Специалист рассказал, из-за чего гибнут комнатные растения

Озеленитель Юлия Кузнецова назвала пять основных причин, из-за которых гибнут комнатные растения:

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неправильно подобранный субстрат;

отсутствие своевременной диагностики на наличие вредителей;

неправильное освещение: расположение на прямых солнечных лучах или в тени;

пересушка субстрата;

большой горшок, в котором растение гниет.

Зачастую человек не способен определить на глаз, сколько света нужно тому или иному растению. Поэтому эксперт советует иметь специальное устройство - люксметр. Это может быть не только прибор, но и приложение на телефоне, передает слова специалиста портал "Тульская служба новостей".

Если помещение само по себе затемненное, в таком случае помогут специальные фитолампы.

«Сейчас существуют устройства различных форм и параметров, от которых не болит голова. Это еще и красиво и стильно. Свечение можно выбрать теплое или холодное, поэтому выйдет очень уютно», — считает Юлия Кузнецова.

Озеленитель советует подбирать лампу полного спектра и обращать внимание на длину светового луча:

«Чем ближе к источнику света, тем больше люкс».

А в оранжерее российского ботанического сада в марте зацвело доисторическое растение.